Мостовой об отказе от перехода в Азию: «Аллилуйя! Туда уйдешь – потом не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Александр Мостовой Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал отказ РФС от перехода в Азию.

На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.

«Россия остается в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чем мы говорили еще год назад.

Правильное решение. Туда уйдешь – потом назад не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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7 комментариев
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День адекватности от Царя
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Мир это европа))
Разжигает межконтинентальную рознь
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Царь дал добро, РФС может выдохнуть
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Даже царь может выдавать базу
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То есть нигде.
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