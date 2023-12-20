Мостовой об отказе от перехода в Азию: «Аллилуйя! Туда уйдешь – потом не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть»
Александр Мостовой прокомментировал отказ РФС от перехода в Азию.
На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.
«Россия остается в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чем мы говорили еще год назад.
Правильное решение. Туда уйдешь – потом назад не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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