Мостовой об отказе от перехода в Азию: «Аллилуйя! Туда уйдешь – потом не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть»

Александр Мостовой прокомментировал отказ РФС от перехода в Азию.

На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.

«Россия остается в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чем мы говорили еще год назад.

Правильное решение. Туда уйдешь – потом назад не вернешься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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