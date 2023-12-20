«Арсенал» лидирует в борьбе за Тоуни. Форвард «Брентфорда» выбрал «канониров» из-за шансов на чемпионство
«Арсенал» лидирует в борьбе за подписание Айвена Тоуни.
Ранее сообщалось, что форвард «Брентфорда» также интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
По данным The Independent, Тоуни склоняется к переходу в стан «канониров», поскольку «Арсенал» имеет шанс побороться за чемпионство в АПЛ в текущем сезоне.
В свою очередь, в клубе считают, что подписание Тоуни в январе сможет увеличить шансы «Арсенала» на титул, учитывая нестабильные результаты «Манчестер Сити».
Отмечается, что «Челси», долгое время считавшийся наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Тоуни, не сможет позволить себе его трансфер без продажи игроков в январе, а «Тоттенхэм», также проявляющий интерес к форварду, сосредоточится на подписании более молодых игроков.
Ожидается, что «Брентфорд» запросит за форварда около 80 млн евро с учетом бонусов.
Напомним, сейчас Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.
В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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Это явно не про Арсенал)
Арсенал - команда с великим прошлым .
Что с настоящим увидим , я надеюсь на победу Арсенала , но надо усиление или хотя бы пополнение обоймы в зимнюю паузу !