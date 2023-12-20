«Арсенал» лидирует в борьбе за Тоуни. Форвард «Брентфорда» выбрал «канониров» из-за шансов на чемпионство

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

«Арсенал» лидирует в борьбе за подписание Айвена Тоуни.

Ранее сообщалось, что форвард «Брентфорда» также интересен «Челси»  и «Манчестер Юнайтед».

По данным The Independent, Тоуни склоняется к переходу в стан «канониров», поскольку «Арсенал» имеет шанс побороться за чемпионство в АПЛ в текущем сезоне.

В свою очередь, в клубе считают, что подписание Тоуни в январе сможет увеличить шансы «Арсенала» на титул, учитывая нестабильные результаты «Манчестер Сити».

Отмечается, что «Челси», долгое время считавшийся наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Тоуни, не сможет позволить себе его трансфер без продажи игроков в январе, а «Тоттенхэм», также проявляющий интерес к форварду, сосредоточится на подписании более молодых игроков.

Ожидается, что «Брентфорд» запросит за форварда около 80 млн евро с учетом бонусов.

Напомним, сейчас Айвен отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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23 комментария
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Тоуни поставил на победу Арсенала в АПЛ.
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Ответ OldRedWhite
Можно и стать чемпионом , но можно и повторить судьбу Кейна !
"Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»" (с)
Это явно не про Арсенал)
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Как будто бы странно отваливать под 100 млн евро за игрока, который долго не играл. Как у него пойдет после паузы?
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Ответ Magic_Man
"Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»" (с) Это явно не про Арсенал)
Согласен !
Арсенал - команда с великим прошлым .
Что с настоящим увидим , я надеюсь на победу Арсенала , но надо усиление или хотя бы пополнение обоймы в зимнюю паузу !
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На месте Тоуни я бы поставил сейчас на чемпионство Арсенала, пока отдыхает
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Ответ Игорь Новиков
Как будто бы странно отваливать под 100 млн евро за игрока, который долго не играл. Как у него пойдет после паузы?
За Тоуни столько денег отваливать странно в принципе, учитывая что у игрока к 27 годам 2 сезона в АПЛ и 1 сезон в Чемпионшипе. Так что долгое время без футбола это ещё половина проблемы, неизвестно способен ли он вообще играть за команду уровнем выше, чем Брентфорд.
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Ответ Игорь Новиков
Как будто бы странно отваливать под 100 млн евро за игрока, который долго не играл. Как у него пойдет после паузы?
Он же не лежал всё это время из-за травмы, а был здоров и, вероятно, поддерживал форму
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ставлю на Тоуни))
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Как то,дороговато всё же
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Ответ леннорыч-абрамович
Тоуни поставил на победу Арсенала в АПЛ.
через тонали))
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Нехило конечно бабла ввалили канониры в этот сезон. Учитывая такой зимний трансфер видать делают большую ставку в этот раз
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хороший трансфер,но риск есть.буду рад если Арсенал подпишет
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Ох видимо Тонали не научил их)Хотя, может и переборол лудоманию
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хороший форфард, надеюсь, что он не растерял свою форму из-за перерыва в футболе)
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Отличные новости! Вперёд, Канониры!
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Тоуни умеет ставить на верняк)
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Ответ Артур Азимов
Он же не лежал всё это время из-за травмы, а был здоров и, вероятно, поддерживал форму
Да, но игровой ритм - важная вещь. И наберет он форму через сколько? Через месяц?
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Ответ леннорыч-абрамович
Тоуни поставил на победу Арсенала в АПЛ.
Просто на Челси ставить, минус бабки сразу
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Не очень то я верю в этого чувака. Не должен стоить больше 40-50. Хотя форвардов уровня Арсенала мало и все разобраны...
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