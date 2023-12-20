«МЮ» и «Барсе» интересен Онана из «Эвертона». За опорника хотят около 55 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Амаду Онана деньги Футбол

Опорник «Эвертона» Амаду Онана интересен «Ман Юнайтед» и «Барселоне».

Как пишет Foot Mercaro, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» проявляют интерес к 22-летнему игроку. Их не смущает, что «Эвертон» запросит за него около 55 миллионов евро.

Со ссылкой на хорошо проинформированный источник в Каталонии Foot Mercaro пишет, что «Барселона» уже общалась с представителями игрока.

Mundo Deportivo подтверждает информацию об интересе «Барсы» к Онана. В клубе полагают, что Амаду обладает всеми необходимыми современному полузащитнику качествами.

Отмечается, что «Барса» хочет усилить полузащиту уже зимой, но в это трансферное окно подписать Онана не сможет – «Эвертон» не отпустит его. В связи с этим «Барселона» намерена дождаться лета, когда, как предполагается, у клуба будут деньги на трансфер Амаду.

В этом сезоне хавбек сборной Бельгии забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Эвертон». Полную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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39 комментариев
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МЮ занимается Онанизмом, получается
+69
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+68
МЮ не выдержит двоих
+33
0
+33
Да МЮ всеми интересуются.
Может они изначально этого хотели, а вратаря по ошибке взяли?
С их управлением я вообще бы не удивился))
+27
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+26
мало, мало, мало, мало мало Онан
Я хочу ещё немного больше
+8
0
+8
В клубе уже есть Онана хорошо играющий ногами, теперь очевидно для баланса нужен Онана хорошо играющий руками. Так глядишь соберут ультимативного Онану
+10
-2
+8
Ответ Грозовая Тень
МЮ не выдержит двоих
Нужно больше Онана!
+6
0
+6
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
бан ему пожизненный пожалуйста во всех соц . сетях и сайтах
+8
-2
+6
МЮ онанирует по крупному.
+6
0
+6
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
мы все равны перед всевышней , кем бы ты не был хватит уже их оскорблять
+6
-3
+3
Дайте мне 11 онан и я выиграю АПЛ, сказал тен хаг.
+3
0
+3
Одного, видимо, мало Мю)
+3
0
+3
55 запросит с МЮ или с Барсы? если с МЮ 55 то Барса заберет за 15. если 55 для Барсы то МЮ заберет за 150
+4
-2
+2
МЮ непонять намерений
+1
0
+1
Ответ Даниил Нестрогаев
бан ему пожизненный пожалуйста во всех соц . сетях и сайтах
за что?свобода слова?
+2
-1
+1
Теперь будет не Манчестер, а Онана Юнайтед
+1
0
+1
Мало одного Онаны?
+1
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"Их не смущает..." МЮ в такое шапито превратился, что там никто никого ничем не смущает и не удивляет. Кого хочешь впаривай, любой ценник навешивай.
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Тут больше о том что его Барселона хочет, и МЮ добавили для его фамилии.
+1
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Может хоть этот умеет играть руками?
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Ответ Даниил Нестрогаев
у нас её нет в стране
так в по каким законам ты просишь бан в соц сетях?У нас черный и диггер (на букву н) не Оскорбление
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Ответ Zakal
а где тут оскорбление?Факт цвета кожи это оскорбление?
Так он сказал что это минус
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Мне кажется, что одного Онана И С ТАким хорошим именем как Андре предостаточно... Накой нам ещё и Зёнд Жорж Ба Мвом
Тем более наш уже двойной Онана, он же Она...
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если всех Онана собрать то команда изчезнет как в тетрисе.
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Это называется "ориентация на культуру, как в " Арсенале". Чем больше Онанов , тем культурнее МЮ.
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Ответ Антон Фалафель
МЮ онанирует по крупному.
Или на крупных, учитывая довольно высокий рост Амаду
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Один Онана хорошо, а два лучше!!!)
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сколько Онан надо МЮ, чтоб заиграть?)
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Две Онаны в команде?К такому болельщиков МЮ жизнь не готовила
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один Онана хорошо а два лучше
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ну он точно будет лучше чем Ориоль Ромеу
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