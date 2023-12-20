«МЮ» и «Барсе» интересен Онана из «Эвертона». За опорника хотят около 55 млн евро

Опорник «Эвертона» Амаду Онана интересен «Ман Юнайтед» и «Барселоне».

Как пишет Foot Mercaro, « » и «Барселона» проявляют интерес к 22-летнему игроку. Их не смущает, что « » запросит за него около 55 миллионов евро.

Со ссылкой на хорошо проинформированный источник в Каталонии Foot Mercaro пишет, что «Барселона» уже общалась с представителями игрока.

Mundo Deportivo подтверждает информацию об интересе «Барсы» к Онана. В клубе полагают, что обладает всеми необходимыми современному полузащитнику качествами.

Отмечается, что «Барса» хочет усилить полузащиту уже зимой, но в это трансферное окно подписать Онана не сможет – «Эвертон» не отпустит его. В связи с этим « » намерена дождаться лета, когда, как предполагается, у клуба будут деньги на трансфер Амаду.

В этом сезоне хавбек сборной Бельгии забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Эвертон». Полную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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