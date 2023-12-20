«МЮ» и «Барсе» интересен Онана из «Эвертона». За опорника хотят около 55 млн евро
Опорник «Эвертона» Амаду Онана интересен «Ман Юнайтед» и «Барселоне».
Как пишет Foot Mercaro, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» проявляют интерес к 22-летнему игроку. Их не смущает, что «Эвертон» запросит за него около 55 миллионов евро.
Со ссылкой на хорошо проинформированный источник в Каталонии Foot Mercaro пишет, что «Барселона» уже общалась с представителями игрока.
Mundo Deportivo подтверждает информацию об интересе «Барсы» к Онана. В клубе полагают, что Амаду обладает всеми необходимыми современному полузащитнику качествами.
Отмечается, что «Барса» хочет усилить полузащиту уже зимой, но в это трансферное окно подписать Онана не сможет – «Эвертон» не отпустит его. В связи с этим «Барселона» намерена дождаться лета, когда, как предполагается, у клуба будут деньги на трансфер Амаду.
В этом сезоне хавбек сборной Бельгии забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Эвертон». Полную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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Может они изначально этого хотели, а вратаря по ошибке взяли?
С их управлением я вообще бы не удивился))
Я хочу ещё немного больше
Тем более наш уже двойной Онана, он же Она...