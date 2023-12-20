Гендиректор «Ахмата» об отказе от перехода в Азию: «Нет никаких гарантий, что мы будем играть. Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей»

Ахмед Айдамиров высказался о решении РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«У нас сегодня были консультации. Решили, что остаемся в УЕФА. Нет никаких гарантий, что, перейдя в Азию, мы будем играть.

Если бы перешел в Азию, нам кто-то дал бы гарантию, что мы будем играть? Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей», – заявил генеральный директор « ».

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