Гендиректор «Ахмата» об отказе от перехода в Азию: «Нет никаких гарантий, что мы будем играть. Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей»
Ахмед Айдамиров высказался о решении РФС не переходить в Азию.
Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«У нас сегодня были консультации. Решили, что остаемся в УЕФА. Нет никаких гарантий, что, перейдя в Азию, мы будем играть.
Если бы РФС перешел в Азию, нам кто-то дал бы гарантию, что мы будем играть? Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей», – заявил генеральный директор «Ахмата».
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вместо того, чтобы с ними все-таки подружиться, предлагается с ними ещё сильнее бороться