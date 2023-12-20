Гендиректор «Ахмата» об отказе от перехода в Азию: «Нет никаких гарантий, что мы будем играть. Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Ахмат Азиатская футбольная конфедерация Политика Ахмед Айдамиров Футбол

Ахмед Айдамиров высказался о решении РФС не переходить в Азию.

Ранее исполком РФС посчитал нецелесообразным переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«У нас сегодня были консультации. Решили, что остаемся в УЕФА. Нет никаких гарантий, что, перейдя в Азию, мы будем играть.

Если бы РФС перешел в Азию, нам кто-то дал бы гарантию, что мы будем играть? Там тоже есть недружественные страны. Мы должны бороться, а не искать легких путей», – заявил генеральный директор «Ахмата».

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12 комментариев
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везде недружественные страны, да что ж ты будешь делать
вместо того, чтобы с ними все-таки подружиться, предлагается с ними ещё сильнее бороться
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по-моему, адекватные люди об этом говорили ещё год назад
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С турецкими клубами спаринги президентов клубов устраивайте, эпичное шоу будет)
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Казалось бы, недруги лишь на западе, а они еще и в Азии
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Вам тоже смешно? Разродились. С самого начала многие называли именно эти причины, по которым не надо никуда переходить. Но нет. Заседания, комиссии, переговоры… и в конце это. Работаем!
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Не с теми боретесь
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бицца бароцца
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Ахмат бы идеально зашел в чемпионат Турции, там такие выходки владельцев оценивают по достоинству.
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