«Реал» не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на Рюдигера, Начо и Тчуамени

«Реал» не подпишет игрока в качестве замены Давиду Алабе.

порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче с «Вильярреалом» (4:1). Защитник « » перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились – «Реал» не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао.

Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны «Реала» до конца сезона будут играть и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить .

Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью «сливочных» и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас «Мадрид» сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из «Баварии».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре