«Реал» не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на Рюдигера, Начо и Тчуамени
«Реал» не подпишет игрока в качестве замены Давиду Алабе.
Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.
По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились – «Реал» не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао.
Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны «Реала» до конца сезона будут играть Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить Орельена Тчуамени.
Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью «сливочных» и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас «Мадрид» сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из «Баварии».
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А если (не дай Бог) ещё кто-то сломается?!
Я хочу чтобы этот старый додик свалил с клуба)