«Реал» не подпишет центрального защитника на замену Алабе. Клуб рассчитывает на Рюдигера, Начо и Тчуамени

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени Футбол

«Реал» не подпишет игрока в качестве замены Давиду Алабе.

Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, планы руководства мадридского клуба не изменились – «Реал» не будет подписывать новичков, несмотря на травмы Алабы и Эдера Милитао. 

Если мнение боссов не изменится, то в центре обороны «Реала» до конца сезона будут играть Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Также на эту позицию периодически могут ставить Орельена Тчуамени

Укрепление позиции центрального защитника не является приоритетной целью «сливочных» и на летнее трансферное окно, хотя клуб может составить список потенциальных новичков. Сейчас «Мадрид» сосредоточен на подписании левого защитника, главной целью является Альфонсо Дэвис из «Баварии».

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21 комментарий
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В конце сезона в центре защиты будет играть связка Анчелотти - Перес
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Ппц, без форварда, с минимальным выбором в центре защиты. Там повышают уровень сложности для Анчи? А если вдруг Рюдигер вылетит, кого тогда ставить?
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Ответ Shuller18
Ппц, без форварда, с минимальным выбором в центре защиты. Там повышают уровень сложности для Анчи? А если вдруг Рюдигер вылетит, кого тогда ставить?
Камавинга)
+11
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Камавинге приготовиться
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наконец-то,теперь и у реала как у сити 2 полноценно равных состава: камавинга и тчуамени👀😁
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Мазохист Перес
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Ответ Anya Belova
Камавинге приготовиться
Для начала восстановиться)
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Да ну, это нереально. Кто-то будет, хотя бы в аренду. Сами посудите - предположим, у Рюдигера красная или перебор жёлтых, а у Начо лёгкое повреждение или перегрузка. И всё, у нас НЕТ центральных защитников. Фло не пойдёт на такой дикий риск, если ему нужны результаты.
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Без основного ЦН, с одним ПЗ и двумя ЦЗ...
А если (не дай Бог) ещё кто-то сломается?!
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Это они зря. ЦЗ им явно нужен и если бы они смогли бы купить кого-то из не топов это бы пошло на пользу команде. Тот же Тодибо к примеру вполне себе игрок замены для Реала.
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Там Джикия скоро освободится 😁
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Правильно делают, что делать если Милитао восстановится, а купленный защитник на банку сядет, думаю до того как Милитао восстановится ребята справятся..
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неужели с молодёжки нету никого подогнать
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Игра на выживание!!!
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Весь Реал по сути сейчас держится на Беллингеме. Если он сломается...
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Типичный 🤡перец
Я хочу чтобы этот старый додик свалил с клуба)
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Без Алабы сложно будет ….
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а ещё Кама есть .
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