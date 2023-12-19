Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы
Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на длительный срок из-за травмы.
По информации Marca, Марвель получил травму на прошлой неделе. Ожидается, что защитник молодежной команды «Реала» пропустит около 3 месяцев.
Отмечается, что Карло Анчелотти планировал привлечь Марвеля в основную команду «Реала» после того, как Давид Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует подписывать защитника в зимнее трансферное окно, рассчитывая на Начо, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.
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