Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы

Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на длительный срок из-за травмы.

По информации Marca, Марвель получил травму на прошлой неделе. Ожидается, что защитник молодежной команды «Реала» пропустит около 3 месяцев.

Отмечается, что планировал привлечь в основную команду « » после того, как выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует подписывать защитника в зимнее трансферное окно, рассчитывая на Начо, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре