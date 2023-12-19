Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Реал Мадрид Кастилья Здоровье Марвель Футбол

Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на длительный срок из-за травмы.

По информации Marca, Марвель получил травму на прошлой неделе. Ожидается, что защитник молодежной команды «Реала» пропустит около 3 месяцев.

Отмечается, что Карло Анчелотти планировал привлечь Марвеля в основную команду «Реала» после того, как Давид Алаба выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует подписывать защитника в зимнее трансферное окно, рассчитывая на Начо, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доколе Реал будет терпеть произвол УЕФА и ФИФА с огромным количеством матчей?
+3
0
+3
Толстый Лапорта и лысый Гвардиола не иначе как к Сатане обратились.
+1
-1
0
ну раз нового защитника подписывать не будут, то Давиде Анчелотти и Пинтуса пора в заявку добавлять, а то Камавинге помимо 3 позиций на поле еще и в медкорпусе работы прибавилось
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий