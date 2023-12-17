«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. По игре «Краснодар» смотрится предпочтительнее». Олег Иванов об РПЛ

Олег Иванов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Если на старте сезона я не воспринимал «быков» как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул. Давно не приходилось видеть на «Газпром Арене» такую уверенную и даже наглую команду. « » она абсолютно не боялась. Играла смело, от себя.

Потом было сенсационное поражение в Екатеринбурге и глупейшее удаление Кордобы. Но «Краснодар» не рассыпался. Наоборот, парни доказали, что с характером у них порядок. Дома хладнокровно дожали и «Оренбург», и ЦСКА.

Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. Так что в золотой гонке симпатизирую « ». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее.

Впрочем, весной многое будет зависеть еще и от того, как в Питере проведут трансферную кампанию. Если купят игрока уровня Малкома и сохранят Вендела — шестое чемпионство подряд снова станет реальностью. Если Вендел уедет, а из Бразилии привезут второго Ду Кейроса — шансы «Краснодара» на золото резко возрастут», — написал экс-полузащитник сборной России в колонке для « ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице , опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.

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