«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. По игре «Краснодар» смотрится предпочтительнее». Олег Иванов об РПЛ

Теги Зенит Олег Иванов Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Олег Иванов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Если на старте сезона я не воспринимал «быков» как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул. Давно не приходилось видеть на «Газпром Арене» такую уверенную и даже наглую команду. «Зенит» она абсолютно не боялась. Играла смело, от себя.

Потом было сенсационное поражение в Екатеринбурге и глупейшее удаление Кордобы. Но «Краснодар» не рассыпался. Наоборот, парни доказали, что с характером у них порядок. Дома хладнокровно дожали и «Оренбург», и ЦСКА.

Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. Так что в золотой гонке симпатизирую «Краснодару». Он и по качеству игры на данный момент смотрится предпочтительнее.

Впрочем, весной многое будет зависеть еще и от того, как в Питере проведут трансферную кампанию. Если купят игрока уровня Малкома и сохранят Вендела — шестое чемпионство подряд снова станет реальностью. Если Вендел уедет, а из Бразилии привезут второго Ду Кейроса — шансы «Краснодара» на золото резко возрастут», — написал экс-полузащитник сборной России в колонке для «Спорт-Экспресса».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.

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11 комментариев
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Какой-то странный, этот Иванов. Причём здесь «обиды Семака» ..... ?! А кубок чемпиона РПЛ поднимет над головой тот, кто этого достоин в конце чемпионата, в зависимости набранных им баллов в таблице. Иванов, думается точно, что Семак на тебя совсем не обижается. Но судя по логике Иванова, он сильно будет обижаться, если Зенит опять поднимет кубок чемпионов России над головой.
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Я давно предлагал таким деятелям пролоббировать присуждение чемпионства в алфавитном порядке. Заодно можно и сами матчи отменить за ненадобностью. Сплошная выгода! Затрат никаких, чемпион каждый год разный, все Ивановы довольны.
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Ответ Юрий_КБ
Да уже пусть кто угодно лишь бы не этот чемпионишка по блату в очередной раз!
Вы, как типичный болельщик мошеннического допингово-бромантанового клуба опоздали со своим заявлением лет на 25-30.

P S. Черный список бромантановых фантазеров заслуженно Ваш.
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"Я тебя поцелую, потом...если захочешь."
Ну, так возьми и не спрашивай никого.
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Краснодар спустя 18 туров лидер чемпионата,но как-бы не сгореть после такой длинной паузы, Динамо,Локо и ЦСКА тоже наверное будут в гонке до конца
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Да все все понимают. Спортивный принцип нынче скоропостижно умирает. Ну вот надо, что бы чемпионом был кто то другой, ну значит надо. А там недалеко до распределительной системы присуждения чемпионств. Зато "зрелищность чемпионата повысится".
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Не надо.
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Так кто или что мешает….. в перед!!!!!трофей перед носом.
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