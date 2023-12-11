Шикунов о нестабильности «Спартака»: «Не должно быть таких разных матчей. Состав-то способен решать большие задачи. Все идет от тренерского штаба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Шикунов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Шикунов высказался о нестабильности «Спартака» в текущем сезоне.

– Абаскаль остается в «Спартаке». Логичное решение руководства клуба?

— Все-таки пока не было еще официальной информации. Посмотрим. Если Абаскаль останется, значит, руководители что-то знают, чего не знаем мы (улыбается). Руководители ждали матча с «Крыльями», чтобы принять какие-то решения. Хотя, на мой взгляд, эта победа в глобальном смысле мало что поменяла.

— Почему?

— В первой части сезона «Спартак», увы, был нестабилен. Ну как команда может так преобразиться за неделю? От смешного до великого один шаг. Вот эта фраза как раз про красно-белых. Игра в Грозном, в Оренбурге — это просто ужас, а сегодня все получилось. Так не бывает! И никто вам не даст гарантии, что дальше все пойдет по нарастающей.

Тут все идет от тренерского штаба. Ну, не должно быть таких разных матчей! Состав-то хороший, футболисты способны решать большие задачи. Вы же видели, как [против «Крыльев»] выглядел Промес, как Соболев продавил защиту. Прекрасный матч Зиньковского! Сзади все четко. Но где все это было в Грозном, в Оренбурге?

Повторюсь, так не бывает! Стабильность — признак мастерства. А выдать одну отличную игру, а следующую такую же ждать еще месяц... Не знаю. Неправильно это все. Пусть руководство думает, это их вопрос, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чем у Спартака состав лучше, чем у тех команд которые сейчас стоят выше в таблице или того же ЦСКА?

Абаскаль, конечно, не топ
Но команда играет посильно
+3
0
+3
Матч с Крыльями для Спартака был матчем дальнейшей жизни в команде Абаскаля и многих игроков, бились за себя и за того парня....
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий