Шикунов о нестабильности «Спартака»: «Не должно быть таких разных матчей. Состав-то способен решать большие задачи. Все идет от тренерского штаба»

Александр Шикунов высказался о нестабильности «Спартака» в текущем сезоне.

– Абаскаль остается в « ». Логичное решение руководства клуба?

— Все-таки пока не было еще официальной информации. Посмотрим. Если Абаскаль останется, значит, руководители что-то знают, чего не знаем мы (улыбается). Руководители ждали матча с «Крыльями», чтобы принять какие-то решения. Хотя, на мой взгляд, эта победа в глобальном смысле мало что поменяла.

— Почему?

— В первой части сезона «Спартак», увы, был нестабилен. Ну как команда может так преобразиться за неделю? От смешного до великого один шаг. Вот эта фраза как раз про красно-белых. Игра в Грозном, в Оренбурге — это просто ужас, а сегодня все получилось. Так не бывает! И никто вам не даст гарантии, что дальше все пойдет по нарастающей.

Тут все идет от тренерского штаба. Ну, не должно быть таких разных матчей! Состав-то хороший, футболисты способны решать большие задачи. Вы же видели, как [против «Крыльев»] выглядел Промес, как Соболев продавил защиту. Прекрасный матч Зиньковского! Сзади все четко. Но где все это было в Грозном, в Оренбурге?

Повторюсь, так не бывает! Стабильность — признак мастерства. А выдать одну отличную игру, а следующую такую же ждать еще месяц... Не знаю. Неправильно это все. Пусть руководство думает, это их вопрос, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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