«Наполи», вероятно, подпишет Адриэлсона зимой. Защитника «Ботафого» и Бразилии предлагали «Динамо» и ЦСКА

Никита Семенюк рассказал, что Адриэлсон мог перейти в «Динамо».

— Вы же еще вели дела защитника Адриэлсона. Он не дешевый футболист. Почему его никто не взял?

— Наверное, вкусовщина. И плюс дорого. Определенный риск приглашать игрока за 6 миллионов евро. Заплатить за центрального защитника такие деньги — это достаточно серьезное вложение. Не для «Зенита», а для всех остальных.

Но сейчас Адриэлсона вызывают в основную сборную Бразилии, и ценник у него другой. Знаю, что в это трансферное окно он с большой долей вероятности станет игроком « ».

— Какая сейчас цена на него?

— 8-10 миллионов.

— Я так понимаю, что его имя на рынке уже второй сезон.

— В прошлом году это был риск-риск, а в этом — риск за неплохие деньги. Когда мы здесь его предлагали по России ЦСКА и «Динамо», в « » приходило предложение от дортмундской «Боруссии» на 3,5-4 миллиона евро, клуб отказался. Бразильцы говорили о 5-6 миллионах.

Команда, которая умеет считать деньги и продавать футболистов, как «Боруссия», не рискнула поднять ценник до 5 миллионов. Тут тоже, может быть, никто не захотел брать ответственность.

— Что сказали ЦСКА и « »?

— Первое предложение было до возвращения Бальбуэны. И когда он вернулся, я понимал, что в «Динамо» нового центрального защитника не будет. Там есть Маричаль, Фернандес, тот же Бальбуэна. Я видел отношение клуба к молодому Лепскому — они будут делать на него ставку.

А ЦСКА такие деньги не платит. И клуб обозначил, что им нужен латераль. Мы думали поговорить со «Спартаком» насчет Адриэлсона, но знали, что клуб ведет Бабича и трансфер состоится, не стали тратить даже времени, — сказал спортивный директор футбольного агентства SA–Agency.

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