Гвардиола о выходе «Сити» в финал клубного ЧМ: «План – спать, спать и еще раз спать, надо отдохнуть. Это последний шаг, мы постараемся выиграть»

Теги Флуминенсе Манчестер Сити Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола высказался о выходе «Ман Сити» в финал клубного ЧМ.

«Горожане» разгромили японский клуб «Урава Ред Даймондс» (3:0) в 1/2 финала. В финале турнира «Манчестер Сити» сыграет с бразильским «Флуминенсе» 22 декабря.

– Это был 6-й матч вашей команды в декабре. Какой у вас план перед финалом?

– План – спать, спать и еще раз спать сейчас! Таков наш план. Нам надо отдохнуть. У соперника на один день отдыха больше.

У нас будет выходной, мы поужинаем все вместе и создадим такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько это важно для клуба.

Чтобы попасть в этот финал, нужно сделать невероятные вещи, например, выиграть Лигу чемпионов. Возможно, этот матч – единственный такой, для игроков.

Завтра мы начнем смотреть игры «Флуминенсе» и потом постараемся хорошо выступить. Мы еще ничего здесь не выиграли.

«Манчестер Сити» здесь впервые. Я представляю эту невероятную организацию и клуб. Финал против «Флуминенсе – это последний шаг до титула, которого у клуба нет. Так что мы постараемся выиграть, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

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