Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рейтинги ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.

Форвард сборной Аргентины получит приз BBC Sports Personality’s World Sport Star.

Награда вручается спортсмену, достигшему в течение года самого значительного успеха на мировом уровне.

Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.

В 2021 году BBC Sports признал лучшей ирландку Рэйчел Блэкмор. Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей Grand National за 182-летнюю историю гонок.

В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси 

Иллюстрация: www.bbc.com

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные