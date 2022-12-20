Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports

признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.

Форвард сборной Аргентины получит приз BBC Sports Personality’s World Sport Star.

Награда вручается спортсмену, достигшему в течение года самого значительного успеха на мировом уровне.

Месси выиграл в составе сборной и был признан лучшим игроком турнира.

В 2021 году BBC Sports признал лучшей ирландку Рэйчел Блэкмор. Она стала первой женщиной-жокеем, выигравшей Grand National за 182-летнюю историю гонок.

В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси

Иллюстрация: www.bbc.com