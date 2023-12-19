Президент «Истанбулспора» увел команду с поля после гола «Трабзонспора». Ему не понравилось, что судья засчитал взятие ворот
В чемпионате Турции случился новый скандал.
Президент «Истанбулспора» в матче 17-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» увел своих футболистов с поля из-за несогласия с решением судьи Али Шансалана.
Игра была приостановлена на 74-й минуте при счете 2:1 в пользу «Трабзонспора», когда Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Позже игроки обеих команд и судьи покинули поле.
Футболисты «Истанбулспора» пытались уговорить Эртугрула Догана не прерывать матч таким образом. Защитник Симон Дели даже встал на колени перед президентом своего клуба и сказал: «Давайте продолжим матч».
Президенту «Истанбулспора» не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей Пола Онуачу, перед которым случился контакт хавбека Батиста Менди и полузащитника хозяев Флориана Лошая.
Изображение: fanatik.com.tr
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Тренер хоккейного ЦСКА увёл команду с площадки.
Ему не понравилось, что судья не засчитал взятие ворот.
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