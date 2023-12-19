Президент «Истанбулспора» увел команду с поля после гола «Трабзонспора». Ему не понравилось, что судья засчитал взятие ворот

В чемпионате Турции случился новый скандал.

Президент «Истанбулспора» в матче 17-го тура турецкой Суперлиги против « » увел своих футболистов с поля из-за несогласия с решением судьи Али Шансалана.

Игра была приостановлена на 74-й минуте при счете 2:1 в пользу «Трабзонспора», когда Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Позже игроки обеих команд и судьи покинули поле.

Футболисты « » пытались уговорить Эртугрула Догана не прерывать матч таким образом. Защитник Симон Дели даже встал на колени перед президентом своего клуба и сказал: «Давайте продолжим матч».

Президенту «Истанбулспора» не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей , перед которым случился контакт хавбека и полузащитника хозяев Флориана Лошая.

Изображение: fanatik.com.tr

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