Президент «Истанбулспора» увел команду с поля после гола «Трабзонспора». Ему не понравилось, что судья засчитал взятие ворот

Теги Трабзонспор высшая лига Турция происшествия судьи Истанбулспор Пол Онуачу Симон Дели Флориан Лошай Батиста Менди Футбол

В чемпионате Турции случился новый скандал.

Президент «Истанбулспора» в матче 17-го тура турецкой Суперлиги против «Трабзонспора» увел своих футболистов с поля из-за несогласия с решением судьи Али Шансалана.

Игра была приостановлена на 74-й минуте при счете 2:1 в пользу «Трабзонспора», когда Эртугрул Доган и другие представители клуба появились на поле. Позже игроки обеих команд и судьи покинули поле.

Футболисты «Истанбулспора» пытались уговорить Эртугрула Догана не прерывать матч таким образом. Защитник Симон Дели даже встал на колени перед президентом своего клуба и сказал: «Давайте продолжим матч».

Президенту «Истанбулспора» не понравилось то, что на 68-й минуте был засчитан гол форварда гостей Пола Онуачу, перед которым случился контакт хавбека Батиста Менди и полузащитника хозяев Флориана Лошая.

Изображение: fanatik.com.tr

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32 комментария
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А почему судье фингал не поставил? Непорядок и явная недоработка
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Ответ Гиперактивный осьминог
А вы говорите, что РПЛ - цирк!
РПЛ - цирк
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А вы говорите, что РПЛ - цирк!
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Этот судья ещё легко отделался. Работа футбольным рефери в чемпионате Турции сопряжена с угрозой здоровью😆
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Ну ладно хоть в морду не дал
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Президенты греческих клубов слюни пускают от зависти: с пистолетом не выйти, хук судье не прописать, круг почёта беговой не сделать. Обида...
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Ответ Гиперактивный осьминог
А вы говорите, что РПЛ - цирк!
Просто в Турции в каждой команде есть свой диктатор
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Ппц там зоопарк
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Ответ Алёна Петрова
68-1й - это на 67-й минуте? Зачем такие ребусы, мы деградировать приходим сюда
Какие ребусы, человек немного промахнулся по клавиатуре, а тут уже теория заговора подтянулась
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В Турции бардак конечно.
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Ответ kokakoka
Что вообще происходит? Опять Турция
Телекомпания "Айяпым".
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Ответ Гиперактивный осьминог
А вы говорите, что РПЛ - цирк!
РПЛ? Да весь российский футбол - цирк.
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Ответ kellhus
Насмотрелись Великолепного века и теперь всякую дичь творят.
Скорее - Кара севда.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Походу у турецких футбольных президентов появился собственный марафон желаний. Следующий должен принять эстафету - раздеть судью, надеть его форму и сам судить,чтоб всё было норм)
Это было уже. В Омском ГазМясе 😁
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В следующем туре не удивлюсь если президент одного из клубом пырнёт арбитра.
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А мы ещё над Федуном смеялись...
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Обзор матча, в конце увод команды: https://youtu.be/GgktdYn1KfY
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Европейский чемпионат😂
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Насмотрелись Великолепного века и теперь всякую дичь творят.
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Добряк, сразу видно
А мог и ножичком по горлу(с)
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Что вообще происходит? Опять Турция
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Да когда они уже начнут шмалять в судей прямо на поле?🤔
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Тибо Куртуа одобряет
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антисудейская принципиальность зашкаливает!
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Там пеналь явный не засчитали и сразу случился гол в противоположную сторону.
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Нуу, это прогресс!
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Слабак! Даже по морде судье не дал
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Новость из 1969 года:

Тренер хоккейного ЦСКА увёл команду с площадки.
Ему не понравилось, что судья не засчитал взятие ворот.
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Ну ногами судью не били, какой же тут скандал. Дело житейское. Президент хлюпик какой-то по турецким меркам, не паша совсем)
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Походу у турецких футбольных президентов появился собственный марафон желаний.
Следующий должен принять эстафету - раздеть судью, надеть его форму и сам судить,чтоб всё было норм)
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