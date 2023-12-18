Федор Чалов может перейти в чемпионат Турции.

По информации Taka Gazete, интерес к нападающему ЦСКА проявляет «Трабзонспор». На подписании Чалова настаивает главный тренер турецкой команды Абдулла Авджи.

Отмечается, что команда из Трабзона может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских клубов в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что из в «Трабзонспор» также может перейти защитник Виллиан Роша.

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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