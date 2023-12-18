Чалов интересен «Трабзонспору». Тренер настаивает на подписании форварда ЦСКА (Taka Gazete)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Абдулла Авджи Федор Чалов Футбол

Федор Чалов может перейти в чемпионат Турции.

По информации Taka Gazete, интерес к нападающему ЦСКА проявляет «Трабзонспор». На подписании Чалова настаивает главный тренер турецкой команды Абдулла Авджи.

Отмечается, что команда из Трабзона может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских клубов в борьбе за игрока. 

Ранее сообщалось, что из ЦСКА в «Трабзонспор» также может перейти защитник Виллиан Роша.

В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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68 комментариев
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Ответ OneLad
хорош, вы там совсем оборзели, нужен он им. А нам кем играть
А вот это уже явно не их проблема)
+50
-2
+48
Ответ Влад Безруков
Ну сейчас ЦСКА не будет его отдавать дешевле, чем за 15 млн Очевидно, что Трабзон столько платить не будет. Так что забываем об этих слухах
У него год контракта. Какие 15 млн?
+48
-4
+44
хорош, вы там совсем оборзели, нужен он им. А нам кем играть
+28
-13
+15
Ответ Влад Безруков
Сомнений нет, что Федя подпишет продление, вроде была инфа, что над продлением работают уже
Если продлит, то никуда он не уедет.
+13
0
+13
Ну сейчас ЦСКА не будет его отдавать дешевле, чем за 15 млн
Очевидно, что Трабзон столько платить не будет.
Так что забываем об этих слухах
+19
-7
+12
Ответ LightWithin
Интересоваться может кто угодно, это как перед витриной магазина простоял, поглазел, значит чем-то интересовался 🧐😀 Суть в другом, нужен ли данный клуб самому Чалову? Ну кроме тёплого климата, смены обстановки и...непонятных переспектив на Евролиги. Ответ очевиден как мне кажется. Фёдор наиграл на клуб и лигу поинтереснее
а клубам поинтересней и по солидней нужен какой то там Чалов, а ?
+17
-11
+6
Ответ vdm23
а клубам поинтересней и по солидней нужен какой то там Чалов, а ?
точно знаю,что дельфинов....ой,Соболев им точно не нужен
+10
-4
+6
таким темпом скоро ЦСКА будет продавать тренера, мед персонал и фанатов))
+7
-1
+6
Куча крутых футболистов переезжали в Турцию и растворялись там почему-то как в болоте. Я думаю если Чалову и уезжать, то не в Турцию. Да и жить в мусульманской стране не очень весело русскому человеку судя по моим наблюдениям. Пусть во Францию зовут, он там может заиграть. Он по стилю похож на Бен-Йедера из Монако.
+8
-4
+4
Вот прицепились
+5
-2
+3
Утка. Трабзон не заплатит даже 10 лямов за игрока, а ЦСКА явно потребует больше десятки.
+3
0
+3
Интересоваться может кто угодно, это как перед витриной магазина простоял, поглазел, значит чем-то интересовался 🧐😀
Суть в другом, нужен ли данный клуб самому Чалову?
Ну кроме тёплого климата, смены обстановки и...непонятных переспектив на Евролиги.
Ответ очевиден как мне кажется.
Фёдор наиграл на клуб и лигу поинтереснее
+5
-3
+2
Хотя бы сможет в еврокубках поиграть со следующего сезона
Наверняка Трабзон туда попадёт да и чемпионат более звездный и сильнее
+7
-5
+2
Ответ МистерБлин
а вам с кем играть то?😂😂😂и для чего?😂😂😂рпл скурвилась давно, чемпионат водокачки, неинтересный совсем.
для чемпионат водокачки, с командами водокачки. Вот даже ты интересуешься, неинтересный, но интересный совсем.
+2
0
+2
ага, осталось им рассказать, что нельзя за ящик пива купить его
+2
0
+2
Ответ ericssons
Куча крутых футболистов переезжали в Турцию и растворялись там почему-то как в болоте. Я думаю если Чалову и уезжать, то не в Турцию. Да и жить в мусульманской стране не очень весело русскому человеку судя по моим наблюдениям. Пусть во Францию зовут, он там может заиграть. Он по стилю похож на Бен-Йедера из Монако.
Ехать в Францию с понижением зарплаты в три-четыре раза? Лучше в Турцию, там хотя бы деньги и еврокубки будут, в отличии от Гавров 😊
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Ответ Дядя ТУРА
а когда хотят купить игрока, команда должна думать, а кем они будут играть?
есть разные ситуации, у кого-то школа, у кого-то менеджеры и расчёт на прибыль + прицел на развитие другого игрока по этой позиции. У нас же в ЦСКА расчёт только на то, что святой воздух и лучик солнца которые способны творить чудеса
+1
0
+1
Ответ ericssons
Куча крутых футболистов переезжали в Турцию и растворялись там почему-то как в болоте. Я думаю если Чалову и уезжать, то не в Турцию. Да и жить в мусульманской стране не очень весело русскому человеку судя по моим наблюдениям. Пусть во Францию зовут, он там может заиграть. Он по стилю похож на Бен-Йедера из Монако.
Трабзон, как и большинство турецких городов, довольно светский город. Но небольшой, портовый и студенческий. Тут в этом скорее проблема.
но думаю интернета хватит, чтобы в контру и доту пулять
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Ответ GaasJT
Сейчас Бабаев лично тебе наберет и проконсультируется.
передай, жду звонка
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Ответ валя_стакан
Чалов способен заиграть в Трабзоне, но лучше бы в топ5 чемпионат уехал
Португалия или Нидерланды тоже как вариант. Особенно если клуб будет участвовать в еврокубках
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Пусть Трабзонспор заберет и Бабаева с Мовсесяном
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Оставь хоть патрон, Абдулла! Нечем будет застрелиться!
В смысле он нам самим нужен!)
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Чалов способен заиграть в Трабзоне, но лучше бы в топ5 чемпионат уехал
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Честно говоря, хотелось бы чтобы Федя уехал в чемпионат сильнее нежели Турция.

Думаю, им и так из "большой Европы" интересуются, а турки просто интересуются всеми, кем можно )
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Ответ Влад Безруков
Сомнений нет, что Федя подпишет продление, вроде была инфа, что над продлением работают уже
Не будет Федя контракт продлевать. Он неоднократно говорил, что хочет поиграть в Европе, а продлить контракт - это значит поставить крест на своей мечте.
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Ответ LionKing
Пусть Трабзонспор заберет и Бабаева с Мовсесяном
Бюджета не хватит)
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40 лямов и он ваш
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Ответ teddy10
Португалия или Нидерланды тоже как вариант. Особенно если клуб будет участвовать в еврокубках
я б даже сказал в Португалии одна из топ-4 суперлиги, Голландия АЯКС, Фейе и ПСВ только смогут Феню потянуть.
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И это хорошо. Если, интересен.
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Вот такая вот газета эта вот Taka Gazete
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