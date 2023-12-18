Чалов интересен «Трабзонспору». Тренер настаивает на подписании форварда ЦСКА (Taka Gazete)
Федор Чалов может перейти в чемпионат Турции.
По информации Taka Gazete, интерес к нападающему ЦСКА проявляет «Трабзонспор». На подписании Чалова настаивает главный тренер турецкой команды Абдулла Авджи.
Отмечается, что команда из Трабзона может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских клубов в борьбе за игрока.
Ранее сообщалось, что из ЦСКА в «Трабзонспор» также может перейти защитник Виллиан Роша.
В текущем сезоне Мир РПЛ Чалов провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Очевидно, что Трабзон столько платить не будет.
Так что забываем об этих слухах
Суть в другом, нужен ли данный клуб самому Чалову?
Ну кроме тёплого климата, смены обстановки и...непонятных переспектив на Евролиги.
Ответ очевиден как мне кажется.
Фёдор наиграл на клуб и лигу поинтереснее
Наверняка Трабзон туда попадёт да и чемпионат более звездный и сильнее
но думаю интернета хватит, чтобы в контру и доту пулять
В смысле он нам самим нужен!)
Думаю, им и так из "большой Европы" интересуются, а турки просто интересуются всеми, кем можно )