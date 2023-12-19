Алаба перенес операцию. Защитник «Реала» и Австрии может пропустить до 9 месяцев из-за травмы колена

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Австрии по футболу травмы Давид Алаба Евро-2024 Футбол

Давид Алаба перенес операцию после травмы колена.

Защитник «Реала» и сборной Австрии Алаба сегодня перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Операция прошла в Инсбруке, ее провел Кристиан Финк, который оперирует игроков «Баварии». Алаба начнет процесс восстановления в ближайшие дни.

По данным Marca, Давид может пропустить до 9 месяцев. Таким образом, он не сыграет в этом сезоне и на Евро-2024.

Статистика выступлений 31-летнего игрока доступна здесь.

«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте

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17 комментариев
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Просто проклятие. Здоровья Давиду!
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Такая травма на пике карьеры и перед Евро. Здоровья Давиду
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
жесть
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Здоровья и восстановления. Потеря для Реала и сборной Австрии
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Здоровья Давиду! Ты вернёшься ещё лучше и сильнее!💪🇦🇹
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Здоровья Алаба, да самая жёсткая травма
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Поскорее бы Милитао восстановился уже
Алабе здоровья
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огромная потеря для сборной Австрии
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а Австрия как раз на евро а он её капитан. интересно сколько игроков доживут до июня.
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Жесть. Такая травма на ровном месте
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Кошмар, Реалу не везет конечно, три разрыва крестообразной связки у трех игроков, жопа полная
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Ответ иц а мен
жесть
Я тебе лойс даже поставил! Когда ты не троллишь, нормальный же пацан!
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