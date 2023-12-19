Алаба перенес операцию. Защитник «Реала» и Австрии может пропустить до 9 месяцев из-за травмы колена

Давид Алаба перенес операцию после травмы колена.

Защитник «Реала» и сборной Австрии Алаба сегодня перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Операция прошла в Инсбруке, ее провел Кристиан Финк, который оперирует игроков «Баварии». Алаба начнет процесс восстановления в ближайшие дни.

По данным Marca, Давид может пропустить до 9 месяцев. Таким образом, он не сыграет в этом сезоне и на Евро-2024.

Статистика выступлений 31-летнего игрока доступна здесь.

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