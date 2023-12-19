Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы. Карвахаль не сыграет за «Реал» с «Алавесом»

Два защитника «Реала» не сыграют с «Алавесом».

Левый защитник получил небольшую травму и пропустит около 10 дней, сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай. Также участия в матче с «Алавесом» не примет правый защитник .

, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок, будет прооперирован завтра в Австрии.

Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы

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