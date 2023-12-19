Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы. Карвахаль не сыграет за «Реал» с «Алавесом»
Два защитника «Реала» не сыграют с «Алавесом».
Левый защитник Ферлан Менди получил небольшую травму и пропустит около 10 дней, сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай. Также участия в матче с «Алавесом» не примет правый защитник Даниэль Карвахаль.
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Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы
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Ставлю, что единственный здоровый по итогу сезона будет Феде. Ну или Рюди
А кому спасибо?
Конечно же тем, кто решил проводить ЧМ в ноябре и декабре
Анчелотти сейчас творит магию, но бесконечно так продолжаться не может.
Менди - Милитао - Алаба - Карвахаль
Камавинга -
Винисиус
Кого забыл?