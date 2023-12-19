Ферлан Менди выбыл на 10 дней из-за травмы. Карвахаль не сыграет за «Реал» с «Алавесом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Давид Алаба Даниэль Карвахаль Ферлан Менди Футбол

Два защитника «Реала» не сыграют с «Алавесом».

Левый защитник Ферлан Менди получил небольшую травму и пропустит около 10 дней, сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай. Также участия в матче с «Алавесом» не примет правый защитник Даниэль Карвахаль.

Давид Алаба, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок, будет прооперирован завтра в Австрии.

Защитник «Кастильи» Марвель выбыл на 3 месяца из-за травмы. Анчелотти хотел привлечь его в основу «Реала» после разрыва «крестов» у Алабы

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35 комментариев
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Живой есть кто?
+62
-2
+60
Ответ Азамат
Начо Менди Васкес Рюдигер скорее всего выйдет
Вы новость читали? Какой ещё Менди?)))
+21
-1
+20
Очередному повреждению Ферлана мне кажется уже никто не удивляется. Какая-то аномалия с травмами в Мадриде.
+17
-3
+14
Ответ vova88
Быстрее бы Камавинга поправился.
И клонировать его
+9
-1
+8
У Реала просто эпидемия травм. Надеюсь королевский клуб выдержит эту напасть и победит на всех фронтах!
+8
-2
+6
Ответ JENNINGS
Живой есть кто?
Быстрее бы Камавинга поправился.
+6
-1
+5
Игра в кальмара...
Ставлю, что единственный здоровый по итогу сезона будет Феде. Ну или Рюди
+4
0
+4
Ответ Андрей Бутко
Вы новость читали? Какой ещё Менди?)))
Бенджамин Менди то. Выйдет из тюрьмы и Перес его подпишет :)
+3
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+3
Ответ corazón blanco
Очередному повреждению Ферлана мне кажется уже никто не удивляется. Какая-то аномалия с травмами в Мадриде.
ну удивляться травме Менди и раньше нельзя было. он месяц играет, потом месяц на болничном
+3
0
+3
Ответ corazón blanco
Очередному повреждению Ферлана мне кажется уже никто не удивляется. Какая-то аномалия с травмами в Мадриде.
Это не только в Мадриде, лазареты всех команд полны, или были полны последние 2-3 месяца.
А кому спасибо?
Конечно же тем, кто решил проводить ЧМ в ноябре и декабре
+2
0
+2
Шансы Жироны на титул увеличиваются
+2
0
+2
Ответ Сикарио
Куртуа, Менди - Милитао - Алаба - Карвахаль Камавинга - Винисиус Кого забыл?
чуамени, себальос, гюлер
+2
-1
+1
Хуже Реала сейчас только Ньюкаслу, там вообще половина состава сломана или дисквалифицирована. Мадриду обязательно нужно усиливаться, Камавинга и Тчуамени в защите - это несерьезно, к тому же угроза их талантам. У Тчуамени вообще пишут "усталостный перелом".

Анчелотти сейчас творит магию, но бесконечно так продолжаться не может.
+2
-1
+1
Когда же это уже закончится((
+2
-1
+1
пинтус, хватит уже ломать игроков!
+2
-1
+1
Ответ Дороф
Вам на ферму по выращиванию Камавинг...
Не мне, а Калафату ) чтоб выбрал не зелёные Камавинги, а в самом соку ))
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Комментарий удален пользователем
Ответ VuNePonimaete
Бенджамин Менди то. Выйдет из тюрьмы и Перес его подпишет :)
Он кстати давно на свободе и играет за французский по моему клуб уже
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Начо Менди Васкес Рюдигер скорее всего выйдет
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Ответ Азамат
Начо Менди Васкес Рюдигер скорее всего выйдет
Фран вместо Менди.
+1
-1
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жееесть
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0
Ответ corazón blanco
Очередному повреждению Ферлана мне кажется уже никто не удивляется. Какая-то аномалия с травмами в Мадриде.
и его ещё предлагают оставить некоторые недофаны... игрок он мб не плохой, только как говорится сс..ся и глухой. на него расчитывать в принципе не приходится
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Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
фифа
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Карло Анчелотти: "Разберемся без трансферов на вход":)
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Ответ TeronSL
И клонировать его
Вам на ферму по выращиванию Камавинг...
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Куртуа,
Менди - Милитао - Алаба - Карвахаль
Камавинга -
Винисиус
Кого забыл?
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Еще остались у кого не было травм? ))
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Я все ближе к давней детской мечте,а именно сыграть за Реал
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В мае пара центральных будет такая: Камавинга-Тчуамени
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Скоро уже наконец его продадут 😈
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