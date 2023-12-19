Бонуччи интересен «Роме»

Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А из Бундеслиги.

Летом 36-летний итальянский защитник покинул «Ювентус» на правах свободного агента и перешел в берлинский « ».

О трансфере Бонуччи думает «Рома», сообщает SportMediaset со ссылкой на Corriere dello Sport.

Дело в том, что у римлян давно травмирован защитник , а в январе отправится на Кубок Африки в составе сборной Кот-д′Ивуара.

« » рассматривает и другие варианты усиления обороны. Клубу интересны (« »), (« ») и (« »).

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