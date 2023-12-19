Бонуччи интересен «Роме»

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Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А из Бундеслиги.

Летом 36-летний итальянский защитник покинул «Ювентус» на правах свободного агента и перешел в берлинский «Унион».

О трансфере Бонуччи думает «Рома», сообщает SportMediaset со ссылкой на Corriere dello Sport.

Дело в том, что у римлян давно травмирован защитник Крис Смоллинг, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки в составе сборной Кот-д′Ивуара.

«Рома» рассматривает и другие варианты усиления обороны. Клубу интересны Артюр ТеатеРенн»), Пабло МариМонца») и Умар СолеРед Булл Зальцбург»).

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