Бонуччи интересен «Роме»
Леонардо Бонуччи может вернуться в Серию А из Бундеслиги.
Летом 36-летний итальянский защитник покинул «Ювентус» на правах свободного агента и перешел в берлинский «Унион».
О трансфере Бонуччи думает «Рома», сообщает SportMediaset со ссылкой на Corriere dello Sport.
Дело в том, что у римлян давно травмирован защитник Крис Смоллинг, а Эван Ндика в январе отправится на Кубок Африки в составе сборной Кот-д′Ивуара.
«Рома» рассматривает и другие варианты усиления обороны. Клубу интересны Артюр Теате («Ренн»), Пабло Мари («Монца») и Умар Соле («Ред Булл Зальцбург»).
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