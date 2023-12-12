Бонуччи о Беллингеме: «Инопланетянин, кандидат на «Золотой мяч». Ему, как и немногим великим, не понадобилось время на адаптацию в «Реале»

Теги Леонардо Бонуччи бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Унион Берлин Джуд Беллингем Футбол

Леонардо Бонуччи оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

«Он инопланетянин. Я очень удивлен. Не из-за его качеств, о них было известно. А из-за того, как 20-летний парень адаптировался в такой команде, как «Реал Мадрид». На это требуется время. Ему, как и немногим великим, оно не понадобилось. Вот почему он инопланетянин.

Его зрелость в 20 лет впечатляет. Он явно является кандидатом на «Золотой мяч» в ближайшие годы. Уже появляются молодые игроки, которые претендуют на места двух футболистов, родившихся не на Земле», – сказал защитник «Униона». 

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21 комментарий
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Смотришь сначала на Джуда, потом на всяких гавь/педрь/дворников ямалей. И понимаешь, что барселонские "таланты" недостойны даже стирать гетры Беллингема и мыть его тарелку на базе клуба.
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Жаль конечно, что Погба оказался ленивым человеком
Так бы за ЗМ боролся с Джудом
А не эти ваши Холланды с Мбаппе
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Читал на английском сайте про семью его. Маме оказывается 54 года, строгая женщина, папе 47, офицер полиции, много фотографий, все одеты как джельтмены, маленькие Джуд и Джоб и то в костюмах и галстуках. Есть фотографии Джуда и Джоба с дедушкой, этакий ирландский крестьянин. Кстати, папа Марк по своим родителям ирландец и все они католики, учились в католической школе. Могли заявить я за Ирландиюпо предкам, но за явились за сборную Англии.
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Ответ Сын Ферги
Жаль конечно, что Погба оказался ленивым человеком Так бы за ЗМ боролся с Джудом А не эти ваши Холланды с Мбаппе
Факт. Погба - это Неймар полузащиты. Невероятный талант, восхитительная техника, виденье поля. К сожалению лень и непрофессиональнализм убили все. Сейчас таких игроков как Погба и Неймар нет.
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Ответ Стахович
«Инопланетянин, кандидат на «Золотой мяч» Агуэро и Скалони каждый год,перед очередным липовым ЗМ)
Почти год прошёл, а ты все ноешь как девчонка. Выдави ты уже этот прыщ на своём лице и заживи спокойно.
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Ответ Донован хозяин НБА
Смотришь сначала на Джуда, потом на всяких гавь/педрь/дворников ямалей. И понимаешь, что барселонские "таланты" недостойны даже стирать гетры Беллингема и мыть его тарелку на базе клуба.
Да не переживай ты так за своё место. Твоего таланта вполне хватает для этого.
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впереди ещё долгий путь, но парень реально стартанул в Мадриде на уровне великих
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Ответ Причёска Бэйла
Факт. Погба - это Неймар полузащиты. Невероятный талант, восхитительная техника, виденье поля. К сожалению лень и непрофессиональнализм убили все. Сейчас таких игроков как Погба и Неймар нет.
Погба идеальный полузащитник был когда играл а не ленился , к сожалению не так часто это происходило
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Ответ Донован хозяин НБА
Смотришь сначала на Джуда, потом на всяких гавь/педрь/дворников ямалей. И понимаешь, что барселонские "таланты" недостойны даже стирать гетры Беллингема и мыть его тарелку на базе клуба.
Этот пьяный
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Ответ gnh6zkspng
Эти парни уже помогли Басре стать чемпионам Ла Лиги + за них почти не платили, они свои. А Джут, что на сегодняшний день он выиграл. Какие же фантки рилки закомплексованные )
Справедливости ради, Ямал не имеет к титулу никакого отношения. А Гави и Педри — топ, как и Беллингем.
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Ответ scaryclown/
какой ему ЗМ?чушпан Билингем это Педри на минималках.
Беллингем - уже в топе лучших футболистов мира
Выздоравливай! :)
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Ответ Иван Шуткин
Пускай хотя бы 2 сезона подряд сыграет на этом уровне )Один сезон сыграть могут многие ,а вот стабильно много лет единицы
Посмотрите прошлый сезон за Боруссию.
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