Бонуччи о Беллингеме: «Инопланетянин, кандидат на «Золотой мяч». Ему, как и немногим великим, не понадобилось время на адаптацию в «Реале»
Леонардо Бонуччи оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».
«Он инопланетянин. Я очень удивлен. Не из-за его качеств, о них было известно. А из-за того, как 20-летний парень адаптировался в такой команде, как «Реал Мадрид». На это требуется время. Ему, как и немногим великим, оно не понадобилось. Вот почему он инопланетянин.
Его зрелость в 20 лет впечатляет. Он явно является кандидатом на «Золотой мяч» в ближайшие годы. Уже появляются молодые игроки, которые претендуют на места двух футболистов, родившихся не на Земле», – сказал защитник «Униона».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Так бы за ЗМ боролся с Джудом
А не эти ваши Холланды с Мбаппе
Выздоравливай! :)