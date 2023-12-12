Бонуччи о Беллингеме: «Инопланетянин, кандидат на «Золотой мяч». Ему, как и немногим великим, не понадобилось время на адаптацию в «Реале»

Леонардо Бонуччи оценил игру Джуда Беллингема за «Реал».

«Он инопланетянин. Я очень удивлен. Не из-за его качеств, о них было известно. А из-за того, как 20-летний парень адаптировался в такой команде, как « ». На это требуется время. Ему, как и немногим великим, оно не понадобилось. Вот почему он инопланетянин.

Его зрелость в 20 лет впечатляет. Он явно является кандидатом на « » в ближайшие годы. Уже появляются молодые игроки, которые претендуют на места двух футболистов, родившихся не на Земле», – сказал защитник « ».

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