Бонуччи о «Реале»: «Самый крупный клуб в мире, возможно, их тренер – великий маэстро Анчелотти. Я был очень близок к переходу в «Мадрид»

Теги Леонардо Бонуччи Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Унион Берлин Футбол

Леонардо Бонуччи рассказал, что был близок к переходу в «Реал».

– Что такое «Реал Мадрид»?

– Нет слов, чтобы описать его. Возможно, самый крупный клуб в мире. Был момент, когда я был очень близок к тому, чтобы стать игроком «Реала», носить белую футболку. Это была мечта. Я испытываю огромное восхищение большим количеством чемпионов, которые прошли через клуб. И, кроме того, на тренерской скамейке у них великий маэстро в лице Анчелотти.

– Вы были очень близки к тому, чтобы стать игроком «Мадрида»?

– Очень. Оставалось немного. Это было летом 2017 года, после того, как они обыграли нас в финале [Лиги чемпионов] в Кардиффе. Переговоры между моим агентом и «Мадридом» значительно активизировались. Но сделку не закрыли. В конце концов, они искали игрока помоложе, а не тридцатилетнего.

Это было хорошо, пускай сделку и не закрыли. Я испытываю любовь, уважение и восхищение по отношению к «Реалу», – сказал защитник «Униона». 

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7 комментариев
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Ответ А. Мостовой
Великий "маэстро" показал свой "уровень" в эвертоне. Где без миллиарда на трансферы провалился везде где можно.
И при этом его снова позвали в Реал :)
+4
0
+4
Ответ j30
откуда этот миф взялся что реал самый крупный клуб
А кто крупнее?
+3
0
+3
Ответ А. Мостовой
Великий "маэстро" показал свой "уровень" в эвертоне. Где без миллиарда на трансферы провалился везде где можно.
У Анчи 2 ЛЧ за последние 10 лет. У бабсы сколько?
+2
0
+2
это, видимо, был момент, когда Рамос мог покинуть клуб
+1
-1
0
Ответ Андерлехт Брюггевич
это, видимо, был момент, когда Рамос мог покинуть клуб
Нет, слухи ходили после ухода Пепе летом 2017 года, но Мадрид в тот момент решил довериться Варану, Начо и молодежи. Да и по манере игры, как центральный защитник, Бонуччи схож с Рамосом, поэтому это решение не сказать, что было неправильным
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