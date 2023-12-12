Бонуччи о «Реале»: «Самый крупный клуб в мире, возможно, их тренер – великий маэстро Анчелотти. Я был очень близок к переходу в «Мадрид»

Леонардо Бонуччи рассказал, что был близок к переходу в «Реал».

– Что такое « »?

– Нет слов, чтобы описать его. Возможно, самый крупный клуб в мире. Был момент, когда я был очень близок к тому, чтобы стать игроком «Реала», носить белую футболку. Это была мечта. Я испытываю огромное восхищение большим количеством чемпионов, которые прошли через клуб. И, кроме того, на тренерской скамейке у них великий маэстро в лице .

– Вы были очень близки к тому, чтобы стать игроком «Мадрида»?

– Очень. Оставалось немного. Это было летом 2017 года, после того, как они обыграли нас в финале [ чемпионов] в Кардиффе. Переговоры между моим агентом и «Мадридом» значительно активизировались. Но сделку не закрыли. В конце концов, они искали игрока помоложе, а не тридцатилетнего.

Это было хорошо, пускай сделку и не закрыли. Я испытываю любовь, уважение и восхищение по отношению к «Реалу», – сказал защитник « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!