Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. Он в системе клуба с 10 лет

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Томасом Мюллером.

34-летний футболист подписал контракт до 2025 года.

Мюллер провел в мюнхенском клубе всю карьеру, он числится в нем с 10 лет.

Томас провел 684 матча за «Баварию», забил 237 голов и сделал 261 результативную передачу. Он выиграл 32 трофея с командой.

Томас дебютировал за «Баварию» в 2008 году и проводит 16-й сезон в команде. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: fcbayern.com

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16 комментариев
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Мюллер легенда Баварии!
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Легенда 💪
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500 голевых действий за 684 матчах это в среднем 0,7 действий за игру. Вряд ли найдется ещё хоть один полузащитник с такой статистикой, да и нападающих наберётся немного. Великое величие
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Легенда будет нас радовать еще как минимум 1,5 года, ура!!!!!🙌
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Желаю без всяких Аравий и Катаров закончить карьеру у себя дома,спасибо за всё, Томас!
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Другого и быть не могло, он и сейчас должен быть в старте каждый матч, уникум и легенда!
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Хороший игрок.
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легенда ❤️
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Образцовой футболист! Играет, не ноет, приносит пользу. Здоровья и хорошей игры, Томас!
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После завершения карьеры надеюсь станет тренером или спортдиректором Баварии, а может и даже кем то из высшего руководства мюнхенцев
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Ответ Dottore
Мюллер легенда Баварии!
Да и мирового спорта в целом
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Ответ Nicolas Erfe
500 голевых действий за 684 матчах это в среднем 0,7 действий за игру. Вряд ли найдется ещё хоть один полузащитник с такой статистикой, да и нападающих наберётся немного. Великое величие
Из действующих может и нет, но у Лэмпарда похожая статистика.
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