Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2025 года. Он в системе клуба с 10 лет

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Томасом Мюллером.

34-летний футболист подписал контракт до 2025 года.

провел в мюнхенском клубе всю карьеру, он числится в нем с 10 лет.

Томас провел 684 матча за «Баварию», забил 237 голов и сделал 261 результативную передачу. Он выиграл 32 трофея с командой.

Томас дебютировал за «Баварию» в 2008 году и проводит 16-й сезон в команде. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: fcbayern.com

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