Хенесс о Бундеслиге: «Бавария» не сможет отпраздновать титул на Пасху из-за «Байера» и «Лейпцига». У «Боруссии» шансов нет, вероятно»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт бундеслига Германия Ули Хенесс РБ Лейпциг Футбол

Ули Хенесс назвал основных конкурентов «Баварии» в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Думаю, что «Байер», в частности, является соперником, к которому нужно относиться очень серьезно. По-прежнему есть шансы и у «Лейпцига». Посмотрим, что будет со «Штутгартом», а у дортмундской «Боруссии» их, вероятно, нет.

«Байер» и, в какой-то степени, «Лейпциг» – наши конкуренты, из-за которых мы не сможем отпраздновать титул на Пасху. И это неплохо для немецкого футбола в целом», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.

После 15 туров в турнирной таблице Бундеслиги лидирует «Байер», ни разу не проигравший в этом сезоне. «Бавария» отстает на 4 очка при игре в запасе.

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9 комментариев
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С детства за «Байер»! Если кто-то не в курсе, на протяжении более чем векового существования «Байер 04» ни разу не выигрывал чемпионат своей страны, пять раз становясь серебряным призёром первенства, за что получил прозвище «Неверкузен» («Never» в переводе с английского означает «никогда»). Время пришло!
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будет невероятно, если алонсо с байером возьмет титул. свергнуть многолетнего гегемона со скромной командой в начале своей карьеры - это было бы шедеврально.
и потом на такой ноте прибыть в мадрид...
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Да будет Байер чемпионом Германии 2024
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У Боруссии шанс был в прошлом сезоне, который они просто профукали…
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Ответ Cruel Snake
С детства за «Байер»! Если кто-то не в курсе, на протяжении более чем векового существования «Байер 04» ни разу не выигрывал чемпионат своей страны, пять раз становясь серебряным призёром первенства, за что получил прозвище «Неверкузен» («Never» в переводе с английского означает «никогда»). Время пришло!
Кристоф даум
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Ответ Cruel Snake
С детства за «Байер»! Если кто-то не в курсе, на протяжении более чем векового существования «Байер 04» ни разу не выигрывал чемпионат своей страны, пять раз становясь серебряным призёром первенства, за что получил прозвище «Неверкузен» («Never» в переводе с английского означает «никогда»). Время пришло!
Спасибо, никто же не знал почему такое прозвище
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Ответ oka79410
будет невероятно, если алонсо с байером возьмет титул. свергнуть многолетнего гегемона со скромной командой в начале своей карьеры - это было бы шедеврально. и потом на такой ноте прибыть в мадрид...
равно как Зидан с лч,даже у Алонсо помощнее будет трофей
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Ответ oka79410
будет невероятно, если алонсо с байером возьмет титул. свергнуть многолетнего гегемона со скромной командой в начале своей карьеры - это было бы шедеврально. и потом на такой ноте прибыть в мадрид...
Скромная эта команда разве что для таких популистов, как ты
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Ответ T S
Скромная эта команда разве что для таких популистов, как ты
я так понял, ты болельщик "баварии". в общем, береги пукан, когда алонсо титул возьмет)
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