Хенесс о Бундеслиге: «Бавария» не сможет отпраздновать титул на Пасху из-за «Байера» и «Лейпцига». У «Боруссии» шансов нет, вероятно»
Ули Хенесс назвал основных конкурентов «Баварии» в нынешнем сезоне Бундеслиги.
«Думаю, что «Байер», в частности, является соперником, к которому нужно относиться очень серьезно. По-прежнему есть шансы и у «Лейпцига». Посмотрим, что будет со «Штутгартом», а у дортмундской «Боруссии» их, вероятно, нет.
«Байер» и, в какой-то степени, «Лейпциг» – наши конкуренты, из-за которых мы не сможем отпраздновать титул на Пасху. И это неплохо для немецкого футбола в целом», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.
После 15 туров в турнирной таблице Бундеслиги лидирует «Байер», ни разу не проигравший в этом сезоне. «Бавария» отстает на 4 очка при игре в запасе.
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