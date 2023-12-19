Хенесс о Бундеслиге: «Бавария» не сможет отпраздновать титул на Пасху из-за «Байера» и «Лейпцига». У «Боруссии» шансов нет, вероятно»

Ули Хенесс назвал основных конкурентов «Баварии» в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Думаю, что «Байер», в частности, является соперником, к которому нужно относиться очень серьезно. По-прежнему есть шансы и у «Лейпцига». Посмотрим, что будет со « », а у дортмундской « » их, вероятно, нет.

«Байер» и, в какой-то степени, « » – наши конкуренты, из-за которых мы не сможем отпраздновать титул на Пасху. И это неплохо для немецкого футбола в целом», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Servus TV.

После 15 туров в турнирной таблице Бундеслиги лидирует « », ни разу не проигравший в этом сезоне. « » отстает на 4 очка при игре в запасе.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре