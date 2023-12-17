Алдонин об РПЛ: «Самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Очень неординарная техника при скромных физических возможностях»

Евгений Алдонин высоко отозвался о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«[В осенней части сезона] на меня самое яркое впечатление произвел . Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате в целом. При достаточно скромных физических возможностях у него очень неординарная техника.

Наверное, еще . Я считаю, что он набрал хорошую форму.

Пока чемпионат продолжается, но если говорить про первую половину, то вот эти футболисты произвели на меня приятное впечатление», — сказал экс-игрок .

В 13 матчах сезона Мир на счету Файзуллаева 2 гола и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Файзуллаев – лучший трансфер, Ивич – лучший тренер, а кто – лучший игрок первой части РПЛ? Опрос авторов Sports.ru

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре