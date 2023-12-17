Алдонин об РПЛ: «Самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Очень неординарная техника при скромных физических возможностях»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Аббосбек Файзуллаев Футбол

Евгений Алдонин высоко отозвался о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

«[В осенней части сезона] на меня самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате в целом. При достаточно скромных физических возможностях у него очень неординарная техника.

Наверное, еще Тюкавин. Я считаю, что он набрал хорошую форму.

Пока чемпионат продолжается, но если говорить про первую половину, то вот эти футболисты произвели на меня приятное впечатление», — сказал экс-игрок ЦСКА.

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету Файзуллаева 2 гола и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Файзуллаев – лучший трансфер, Ивич – лучший тренер, а кто – лучший игрок первой части РПЛ? Опрос авторов Sports.ru 

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ qiqe
При достаточно скромных физических возможностях у него очень неординарная техника. _------------------------------------------------------- что?????? так все мелкие играют +- в таком стиле, в след году приноровятся и бб, мексиканец выглядит интереснее
Тооооооо! «специалист» )). 😅
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий