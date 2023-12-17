Алдонин об РПЛ: «Самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Очень неординарная техника при скромных физических возможностях»
Евгений Алдонин высоко отозвался о хавбеке ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
«[В осенней части сезона] на меня самое яркое впечатление произвел Файзуллаев. Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате в целом. При достаточно скромных физических возможностях у него очень неординарная техника.
Наверное, еще Тюкавин. Я считаю, что он набрал хорошую форму.
Пока чемпионат продолжается, но если говорить про первую половину, то вот эти футболисты произвели на меня приятное впечатление», — сказал экс-игрок ЦСКА.
В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету Файзуллаева 2 гола и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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