В «Барсе» считают, что ассистент судьи пытался подслушать разговоры в раздевалке после матча с «Атлетико»

В «Барселоне» считают, что судья пытался подслушать разговоры в раздевалке команды.

Источники в «Барсе» сообщили As, что в клубе есть ощущение, что Рауль Кабаньеро, один из ассистентов судьи , который работал на матче с « » (1:0), после матча пытался подслушать, о чем говорят в раздевалке команды.

Ситуация развивалась так. Когда матч завершился, игроки «Барселоны» и отпраздновали победу на поле, а члены тренерского штаба, физиотерапевты и другие сотрудники отправились в раздевалку. В этот момент громко обсуждался фол, который Санчес Мартинес зафиксировал неподалеку от штрафной «Барсы» в конце матча. Услышав это, Кабаньеро покинул судейскую раздевалку и отправился к раздевалке «Барселоны». «Посмотрим, слышал ли он что-то», – говорят в «Барсе».

Пресс-атташе «Барселоны» Эду Поло, стоявший у двери в раздевалку и ждавший игроков, чтобы отправиться с ними на интервью, спросил Кабаньеро, что он тут делает. «Свою работу», – ответил ассистент судьи. Затем он попросил Поло представиться, а потом связался с Санчесом Мартинесом с помощью наушника и попросил его подойти.

Все это происходило в тот момент, когда к раздевалке подходили игроки «Барсы» и Хави. Санчес Мартинес спросил у Хави, знает ли он Поло и является ли этот человек пресс-атташе «Барселоны». Тренер ответил: «Конечно».

Разговор не продолжился, но у всех в «Барселоне» возникло ощущение, что ассистент судьи отправился к раздевалке, чтобы подслушать разговоры, которые там велись.

Отмечается, что Кабаньеро необычно вел себя еще в перерыве. Тогда он зашел в раздевалку «Барсы», чтобы проверить экипировку футболистов и сказать им, что пора выходить на поле. Обычно эти действия осуществляются делегатом матча перед выходом на поле. Охране «Барселоны» пришлось попросить Кабаньеро покинуть помещение, напомнив, что он не имеет права туда входить.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!