Моуринью о борьбе за чемпионство в АПЛ: «Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51%, а «Ливерпуля» – в 49%. Но я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал»
Жозе Моуринью считает, что за чемпионство в АПЛ поборются два клуба.
Главный тренер «Ромы», ранее работавший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом Англии в этом сезоне.
– Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51 процент, а «Ливерпуля» – в 49 процентов.
– Не «Арсенал»?
– Нет. Оставлю в стороне тему соперничества: честно говоря, я бы хотел, чтобы они победили.
Конечно, «Челси» и «Ман Юнайтед» не выиграют. Что касается этих трех команд («Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – Sports.ru), я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал». Я был бы действительно рад, если бы они переломили тенденцию. Но у «Манчестер Сити» есть два состава, – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.
После 17 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал», набравший 39 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 38 баллами, «Астон Вилла» занимает третье место, уступая мерсисайдцам по дополнительным показателям, «Манчестер Сити» замыкает топ-4 с 34 очками.
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Фейлы никакие Сити не нужны -- нужно просто сыграть второй круг на своем привычном сильном уровне и тогда Сити главный фаворит турнира
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