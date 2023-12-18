Моуринью о борьбе за чемпионство в АПЛ: «Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51%, а «Ливерпуля» – в 49%. Но я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Футбол

Жозе Моуринью считает, что за чемпионство в АПЛ поборются два клуба.

Главный тренер «Ромы», ранее работавший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом Англии в этом сезоне. 

– Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51 процент, а «Ливерпуля» – в 49 процентов.

– Не «Арсенал»?

– Нет. Оставлю в стороне тему соперничества: честно говоря, я бы хотел, чтобы они победили.

 Конечно, «Челси» и «Ман Юнайтед» не выиграют. Что касается этих трех команд («Ман Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – Sports.ru), я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал». Я был бы действительно рад, если бы они переломили тенденцию. Но у «Манчестер Сити» есть два состава, – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.

После 17 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал», набравший 39 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 38 баллами, «Астон Вилла» занимает третье место, уступая мерсисайдцам по дополнительным показателям, «Манчестер Сити» замыкает топ-4 с 34 очками. 

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17 комментариев
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Ну в этом сезоне по составу Арсенал наконец не уступает никому длинной скамейкой, единственное слабое место-это отсутствие Страйкера, хотя мне игра Жезуса очень нравится, много пашет и разгоняет атаки, может это даже больше им подходит чем ограниченный наконечник, так как в этой команде забивать умеют абсолютно все, этим они и сильны
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у Сити состав заканчивается, когда не играет Родри
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Ответ BaldFraud
Сити конечно может выиграть, но им помимо своих стараний, нужно, чтобы целых 3 команды сфейлились.
Отрыв всего 5 очков от лидера до Сити, а еще даже первый круг не закончился. Единственное что нужно Сити , чтобы победить в АПЛ -- это выйти на свою обычную проектную мощность. Абсолютно всё в его руках, учитывая , что и Арсенал и Ливерпуль и Вилла сейчас совершенно не выглядят монструозными безупречными командами, которые смогут пройти катком второй круг .
Фейлы никакие Сити не нужны -- нужно просто сыграть второй круг на своем привычном сильном уровне и тогда Сити главный фаворит турнира
+6
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Сити конечно может выиграть, но им помимо своих стараний, нужно, чтобы целых 3 команды сфейлились.
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В прошлом сезоне, помнится, отрыв Арсенала от МС достигал 8 очков в один момент. В итоге МС их сожрали и не заметили. Конечно, в этом году Арсенал стал опытнее и целостнее, но вторая половина зимы и весна покажут, кто есть кто.
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Жозе понимает что клубы без хребта вроде Лузернала всегда найдут способ проиграть трофей.
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Ответ Леван Мкртчян
Отрыв всего 5 очков от лидера до Сити, а еще даже первый круг не закончился. Единственное что нужно Сити , чтобы победить в АПЛ -- это выйти на свою обычную проектную мощность. Абсолютно всё в его руках, учитывая , что и Арсенал и Ливерпуль и Вилла сейчас совершенно не выглядят монструозными безупречными командами, которые смогут пройти катком второй круг . Фейлы никакие Сити не нужны -- нужно просто сыграть второй круг на своем привычном сильном уровне и тогда Сити главный фаворит турнира
нужно, не значит можно
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Ответ damondiamond
у Сити состав заканчивается, когда не играет Родри
Рыжий уже вернулся к тренировкам с командой , на полгода его должно хватить
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Ответ damondiamond
у Сити состав заканчивается, когда не играет Родри
Как-будто это проблема. Зимой очередные 80-90 лямов выложат за опорника
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Ответ Алексей Колин
Как-будто это проблема. Зимой очередные 80-90 лямов выложат за опорника
и кого?
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Ответ Пули Снегопада
Арсенал хоть выигрывает, но при просмотре игры не испытываешь того тотального атакующего прессинга и контроля на каждом участке поля, чем когда смотришь игры Сити и Ливерпуля
Арсенал играет не хуже Ливерпуля, и тем более не хуже сити без Родри и Де брюйне
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