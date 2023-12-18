Моуринью о борьбе за чемпионство в АПЛ: «Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51%, а «Ливерпуля» – в 49%. Но я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал»

Жозе Моуринью считает, что за чемпионство в АПЛ поборются два клуба.

Главный тренер «Ромы», ранее работавший в «Челси» и « », ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом Англии в этом сезоне.

– Я бы оценил шансы «Ман Сити» в 51 процент, а « » – в 49 процентов.

– Не «Арсенал»?

– Нет. Оставлю в стороне тему соперничества: честно говоря, я бы хотел, чтобы они победили.

Конечно, « » и «Ман Юнайтед» не выиграют. Что касается этих трех команд (« », «Ливерпуль» и « » – Sports.ru), я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал». Я был бы действительно рад, если бы они переломили тенденцию. Но у «Манчестер Сити» есть два состава, – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.

После 17 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал», набравший 39 очков. «Ливерпуль» идет вторым с 38 баллами, «Астон Вилла» занимает третье место, уступая мерсисайдцам по дополнительным показателям, «Манчестер Сити» замыкает топ-4 с 34 очками.

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