Тикнизян об объезде в Европу: «Если предложение устроит меня и «Локомотив», почему нет? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян заявил о желании попробовать себя в европейском чемпионате.

– Могут писать все, что угодно, и не факт, что это является правдой. В СМИ много информации, не соответствующей действительности, поэтому я не обращаю внимания на это, а смотрю на то, что происходит по факту. А по факту пока никакого предложения из Европы нет, глобального интереса тоже. Я сконцентрирован на отдыхе и работе над собой.

– Но какие-то разговоры до тебя доходят?

– Разговоры и слухи есть. Но опять же, это именно слухи.

– Готов уехать уже зимой, если будет возможность?

– Если кто-то из зарубежных скаутов смотрел выставочный матч, то, думаю, мои шансы куда-то уехать резко упали. Но если будет предложение, которое устроит меня и клуб, то почему бы не попробовать? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к «Локомотиву», думаю, они будут со мной согласны, – сказал защитник «Локомотива».

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5 комментариев
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У Ромашкиной не забудь спросить сначала. Разрешит тебе куда то уезжать или забанит.
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Объезд дело тонкое
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Выходить или входить?
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Выходить за много бабла и возможности летать в Москву к 3.30
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