Наир Тикнизян: «Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда скажу: карьера выдалась на славу. Это цель»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян рассказал о том, чего он хочет добиться за свою карьеру.

«Любого спортсмена характеризуют трофеи. Пока у меня один трофей – Суперкубок с ЦСКА, в котором я не сыграл ни минуты.

Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда я сяду и скажу: карьера выдалась на славу. Это цель», – сказал защитник «Локомотива». 

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10 комментариев
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Нет, ну может хотя бы 1-2 трофея?
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У самурая нет цели. У самурая есть путь
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То же самое думал Харри Кейн, переходя из ТТХ в Баварию.
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«Любого спортсмена характеризуют трофеи.»

Понял, Харри Кейн? Ну сколько у тебя будет трофеев, Харри? 4?5? Ты середняк, Харри.
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Ну всё,значит в Питер едет
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Значит надо в Зенит переходить.
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Цель твоя завтра встать в 3:30 дабы Янку в студию покорно доставить
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Ответ Александр Коларов
После его поведения в предпоследнем матче с Зенитом.. думаю не позовут. Но можно в Спартак, кубки букмекеров никто не отменял
Комментарий удален модератором
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Что такое бзденит и он ведёт себя на поле максимально мерзко. Великолепный партнёр для Соболева и уголовника
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Ответ Мистер Уайт
То же самое думал Харри Кейн, переходя из ТТХ в Баварию.
Ну Кейн не в этом году так в следующем бундеслигу возьмет, кладет голы пачками. Хотя я думаю что и в этом Бавария чемпион, потому что Штутгарт уже 3-0 хлопнули, а Байер это неудачники вечные.
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