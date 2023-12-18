Наир Тикнизян: «Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда скажу: карьера выдалась на славу. Это цель»

Наир Тикнизян рассказал о том, чего он хочет добиться за свою карьеру.

«Любого спортсмена характеризуют трофеи. Пока у меня один трофей – Суперкубок с ЦСКА, в котором я не сыграл ни минуты.

Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда я сяду и скажу: карьера выдалась на славу. Это цель», – сказал защитник « ».

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