Наир Тикнизян: «Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда скажу: карьера выдалась на славу. Это цель»
Наир Тикнизян рассказал о том, чего он хочет добиться за свою карьеру.
«Любого спортсмена характеризуют трофеи. Пока у меня один трофей – Суперкубок с ЦСКА, в котором я не сыграл ни минуты.
Если к 30-35 годам у меня будет 10-15 трофеев, тогда я сяду и скажу: карьера выдалась на славу. Это цель», – сказал защитник «Локомотива».
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Понял, Харри Кейн? Ну сколько у тебя будет трофеев, Харри? 4?5? Ты середняк, Харри.