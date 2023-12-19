Варан хочет остаться в «МЮ». Он надеется, что клуб активирует продление контракта до 2025-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что контракт 30-летнего защитника действует до 2024 года, а не до 2025-го, и содержит опцию продления на год.

По информации Manchester Evening News, француз хочет остаться в «Юнайтед» и надеется, что клуб активирует опцию продления соглашения.

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь

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7 комментариев
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Не дай бог, пусть новый вызов в Саудовской Аравии ищет, все мы знаем зачем им нужны эти продления контрактов, один француз кисломордный уже напродлевал
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А ведь несколько лет назад переходил топом ..
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Тен Хаг вроде говорит, что Варан ему не нужен. На что надеется Варан? Что Тен Хаага уволят, а новый тренер его оставит?
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Ответ corazón blanco
Ну еще бы Рафаэль не хотел остаться. Часто травмирован, зарплата капает, красота. Но надо отдать должное, что в матче с Ливерпулем был одним из лучших в Юнайтед, да и когда он в форме - это лучший защитник клуба.
Лучший защитник МЮ - это Лисандро Мартинес. В паре с ним и Варан, и Линделеф смотрятся лучше. Как раз во многом его заслуга в том, что МЮ провел столько матчей на 0 в прошлом сезоне и именно с его травмой у МЮ начались проблемы с розыгрышами от ворот.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лучший защитник МЮ - это Лисандро Мартинес. В паре с ним и Варан, и Линделеф смотрятся лучше. Как раз во многом его заслуга в том, что МЮ провел столько матчей на 0 в прошлом сезоне и именно с его травмой у МЮ начались проблемы с розыгрышами от ворот.
Лисандро чуть цепче и с неплохим пасом, Варан естественно чуть лучше читает игру, плюс естественно благодаря своим данным лучше играет на втором этаже. Плюс-минус одинаковый уровень, только Варан куда более опытный игрок.
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