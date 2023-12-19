Варан хочет остаться в «МЮ». Он надеется, что клуб активирует продление контракта до 2025-го

Рафаэль Варан хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что контракт 30-летнего защитника действует до 2024 года, а не до 2025-го, и содержит опцию продления на год.

По информации Manchester Evening News, француз хочет остаться в « » и надеется, что клуб активирует опцию продления соглашения.

В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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