Варан хочет остаться в «МЮ». Он надеется, что клуб активирует продление контракта до 2025-го
Рафаэль Варан хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что контракт 30-летнего защитника действует до 2024 года, а не до 2025-го, и содержит опцию продления на год.
По информации Manchester Evening News, француз хочет остаться в «Юнайтед» и надеется, что клуб активирует опцию продления соглашения.
В текущем сезоне АПЛ Рафаэль провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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