Невилл о 0:0 с «Ливерпулем»: «МЮ» был очень плох. Мы убивали Моуринью за то, что он играл вот так»

Гари Невилл раскритиковал качество игры «МЮ» в матче с «Ливерпулем».

Игра 17-го тура на «Энфилде» завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. Результат хороший, потому что нельзя сбрасывать со счетов ничью на «Энфилде», но выступление – нет.

Несколько лет назад мы убивали за то, что он приехал сюда, играл вот так и добился 0:0.

То, что они стали немного более стабильными в обороне – хорошо, то, что они сохранили ворота сухими – хорошо. Но приведет ли такой уровень игры к победам? Нет, совсем нет», – сказал бывший защитник « » в эфире Sky Sports.

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