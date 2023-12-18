Невилл о 0:0 с «Ливерпулем»: «МЮ» был очень плох. Мы убивали Моуринью за то, что он играл вот так»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл раскритиковал качество игры «МЮ» в матче с «Ливерпулем».

Игра 17-го тура АПЛ на «Энфилде» завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. Результат хороший, потому что нельзя сбрасывать со счетов ничью на «Энфилде», но выступление – нет.

Несколько лет назад мы убивали Моуринью за то, что он приехал сюда, играл вот так и добился 0:0.

То, что они стали немного более стабильными в обороне – хорошо, то, что они сохранили ворота сухими – хорошо. Но приведет ли такой уровень игры к победам? Нет, совсем нет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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19 комментариев
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Но Жозе убрали без промедления, а с этим лысым возимся даже после 4го места в группе с Копенгагеном и Сараем.
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+11
Так при Моуриньо и требования в матче с Ливерпулем были другие - победить, а сейчас - не допустить очередного разгрома
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Великий Моуриньо лучшее что было с мюмю после 2012
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Предлагаю срочно добить Моуриньо!
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Вот именно. Поэтому смешно, как сейчас болельщики хвалят МЮ и называют их контратаки острыми, а тотальное доминирование Ливерпуля (о котором сказали Ван Дейк и Клопп после матча) недостаточно значимым, ведь "удары были не такими и опасными".

Тогда получается, что МЮ в принципе не играл в футбол. Иначе это не топ-команда, если ее хвалят по нормам аутсайдеров.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Потому что от частой смены тренера ничего не меняется!!!! Становится только хуже!
не всегда так. у Челси меняли тренеров очень часто (а эпоху романа Аркадьевича), и результаты были!
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Ответ MSR RED
Так при Моуриньо и требования в матче с Ливерпулем были другие - победить, а сейчас - не допустить очередного разгрома
Жаль что не все это понимают.
У меня кончились лайки, а так поставил бы.
+2
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+2
Может быть попробовать сэра Алекса вернуть на год - другой?
+2
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+1
Ответ Дима
Но Жозе убрали без промедления, а с этим лысым возимся даже после 4го места в группе с Копенгагеном и Сараем.
Потому что от частой смены тренера ничего не меняется!!!! Становится только хуже!
+4
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+1
Ответ T622222
Маур при таком футболе ЛЧ брал и ничего….
Да там непонятно чем их кормил или как мотивировал Маур, потому что Снейдер, Милито прыгнули прям сильно выше головы, Это’о пахал и в атаке и в обороне. Про опорку, оборону и Сезара вообще молчу. Лусио по хорошему ЗМ можно было давать только за ту ЛЧ, он выжигал как Неста с Пуйолем вместе взятые + свои забеги включал периодически.
Интер Маура это прям лютейшая команда. Может в футбол не лучше всех играли, но трудились и пахали прям фантастически + никаких скандалов и интриг внутри игроков основы, а это прям чудо для команды Маура.
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В первом тайме были бездадёжны. А во втором было немало проблесков, так что в целом я остался доволен. Теперь надо смотреть на состав, который выставит МЮ на игру с ВХЮ. Если в полузащите вернёмся к Мактоминей+Бруно, то пиши пропало.
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убили Мауринью ради 0-0
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Хоть один адекватный коммент, а то остальные пригородные просто в исступлении от этой ничьей.
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Ответ Vitto
Жозе убрали на третий сезон. ОЗМ Жозе - 1,97, Тен Хаг - 1,94.
да сразу, как только пошли первые неудачи. Или ты думал, что "без промедления " это через неделю после назначения?
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Ответ Дима
да сразу, как только пошли первые неудачи. Или ты думал, что "без промедления " это через неделю после назначения?
А какой был первый сезон в АПЛ?
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Ответ MSR RED
Так при Моуриньо и требования в матче с Ливерпулем были другие - победить, а сейчас - не допустить очередного разгрома
Так об этом и идёт речь, что это позорно, когда против принципиального соперника выходишь с таким настроем. Но если болельщикам МЮ устраивает все, то пусть не обижаются, что их клуб называют беспросветным середняком.
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