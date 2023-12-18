Невилл о 0:0 с «Ливерпулем»: «МЮ» был очень плох. Мы убивали Моуринью за то, что он играл вот так»
Гари Невилл раскритиковал качество игры «МЮ» в матче с «Ливерпулем».
Игра 17-го тура АПЛ на «Энфилде» завершилась со счетом 0:0.
«Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. Результат хороший, потому что нельзя сбрасывать со счетов ничью на «Энфилде», но выступление – нет.
Несколько лет назад мы убивали Моуринью за то, что он приехал сюда, играл вот так и добился 0:0.
То, что они стали немного более стабильными в обороне – хорошо, то, что они сохранили ворота сухими – хорошо. Но приведет ли такой уровень игры к победам? Нет, совсем нет», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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Тогда получается, что МЮ в принципе не играл в футбол. Иначе это не топ-команда, если ее хвалят по нормам аутсайдеров.
У меня кончились лайки, а так поставил бы.
Интер Маура это прям лютейшая команда. Может в футбол не лучше всех играли, но трудились и пахали прям фантастически + никаких скандалов и интриг внутри игроков основы, а это прям чудо для команды Маура.