«Интер Майами» сыграет с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче. Здесь Месси начинал карьеру
«Интер Майами» сыграет с родным клубом Лионеля Месси.
Команда из МЛС объявила, что проведет товарищеский матч с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Игра состоится 15 февраля 2024 года.
«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио, родном городе форварда «Интера» Месси и тренера клуба Херардо Мартино. Лионель – воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз», откуда он перешел в академию «Барселоны» в 2000 году.
Мартино провел почти 500 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока и тренировал клуб с 2012 по 2013 год.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Модрич - 29 трофеев
Этим все сказано)
Лука Модрич - участник турнира)