«Интер Майами» сыграет с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче. Здесь Месси начинал карьеру

«Интер Майами» сыграет с родным клубом Лионеля Месси.

Команда из объявила, что проведет товарищеский матч с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Игра состоится 15 февраля 2024 года.

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио, родном городе форварда « » и тренера клуба . Лионель – воспитанник « », откуда он перешел в академию «Барселоны» в 2000 году.

Мартино провел почти 500 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока и тренировал клуб с 2012 по 2013 год.

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