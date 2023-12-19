«Интер Майами» сыграет с «Ньюэллс Олд Бойз» в товарищеском матче. Здесь Месси начинал карьеру

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз товарищеские матчи (клубы) Херардо Мартино Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграет с родным клубом Лионеля Месси.

Команда из МЛС объявила, что проведет товарищеский матч с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Игра состоится 15 февраля 2024 года.

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио, родном городе форварда «Интера» Месси и тренера клуба Херардо Мартино. Лионель – воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз», откуда он перешел в академию «Барселоны» в 2000 году.

Мартино провел почти 500 матчей за «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока и тренировал клуб с 2012 по 2013 год.

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11 комментариев
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Ответ Дмитрий Рабко
Ну дык. Лёня знал, с кем контракт подписывать. Любитель расслабона. з.ы. А в это время Лука во всю играет и готовится к матчам Лиги чемпионов. Как раз в то время, когда Месси будет трескать пиццу вместе со старыми мальчиками.
я конечно всё понимаю, но ты бы для начала узнал по каким причинам Месси не перешёл в Барселону. он вообще то говорил, что в Европе будет играть только за них.
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+5
Ответ Дмитрий Рабко
Ну дык. Лёня знал, с кем контракт подписывать. Любитель расслабона. з.ы. А в это время Лука во всю играет и готовится к матчам Лиги чемпионов. Как раз в то время, когда Месси будет трескать пиццу вместе со старыми мальчиками.
Месси - 44 трофея
Модрич - 29 трофеев
Этим все сказано)
+3
-1
+2
Ответ VERBLYUD
Месси - 44 трофея Модрич - 29 трофеев Этим все сказано)
Лео Месси - Чемпион Мира.
Лука Модрич - участник турнира)
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Рабко
А при чём тут "Барселона" ? И его заява, мол, в Европе, больше нигде играть не буду, на фоне невозможности выступать за каталонцев выглядит банальной отмазкой от контракта с серьёзными клубами. Да и в США он выбрал команду, которая гарантированно не попадала в плей-офф. В общем, старым он стал, ленивым. Причём уже лет шесть.
такой ленивый что взял за эти шесть лет с десяток трофеев. не просто сидя на лавке их взял, а внёс непосредственный вклад своею игрой на поле. а где то за это время у вечно тренирующегося(трудяги))) Рональды на половину меньше))))
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ещё два месяца Месси без официальных игр. даже не представляю в каком он будет игровом тонусе.
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От Лео Месси это будет дань уважения команде в которой он начинал свою карьеру, респект!
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величайший камбэк в истории футбола!
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Заодно, родаков навестит, на билетах сэкономит
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