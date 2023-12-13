Чичарито о Месси в «Интер Майами»: «Впервые в МЛС перешел обладатель «Золотого мяча». Цель лиги – долгосрочная и заключается не в желании завоевать все за 5 лет»
Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.
Аргентинский нападающий играет за «Интер Майами» с лета 2023 года.
– Как повлиял приход Месси на МЛС?
– Я считаю, что это произошло в результате эффекта домино со времен первых игроков, которых я постараюсь вспомнить. Со времен Пеле, когда он играл, хотя и не в МЛС, но в Соединенных Штатах. С тех пор возник эффект домино.
В этой лиге знают, что их цель – долгосрочная и заключается не в желании завоевать все за пять лет, а скорее в том, чтобы построить лигу с хорошим фундаментом. Если у них на это уйдет 20 лет, это не имеет значения, но это первый раз, когда в МЛС перешел обладатель «Золотого мяча».
Иногда люди предпочитают оставаться в своей зоне комфорта, и я понимаю это, но я человек, который может видеть больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я покинул «Севилью», потому что мне не дали тех возможностей, которые обещали, и затем я перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Мы собирались создать организацию, мы собирались продемонстрировать, почему я принял это решение, которое было рассчитано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
И теперь мне не нужно говорить, что Чичарито был прав, дело не в этом. Но я принял правильное решение, раз обладатель «Золотого мяча» тоже решил приехать сюда, – сказал мексиканец.
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