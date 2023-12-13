Чичарито о Месси в «Интер Майами»: «Впервые в МЛС перешел обладатель «Золотого мяча». Цель лиги – долгосрочная и заключается не в желании завоевать все за 5 лет»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Хавьер Эрнандес Интер Майами Футбол

Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский нападающий играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. 

– Как повлиял приход Месси на МЛС?

– Я считаю, что это произошло в результате эффекта домино со времен первых игроков, которых я постараюсь вспомнить. Со времен Пеле, когда он играл, хотя и не в МЛС, но в Соединенных Штатах. С тех пор возник эффект домино. 

В этой лиге знают, что их цель – долгосрочная и заключается не в желании завоевать все за пять лет, а скорее в том, чтобы построить лигу с хорошим фундаментом. Если у них на это уйдет 20 лет, это не имеет значения, но это первый раз, когда в МЛС перешел обладатель «Золотого мяча». 

Иногда люди предпочитают оставаться в своей зоне комфорта, и я понимаю это, но я человек, который может видеть больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я покинул «Севилью», потому что мне не дали тех возможностей, которые обещали, и затем я перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Мы собирались создать организацию, мы собирались продемонстрировать, почему я принял это решение, которое было рассчитано на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

И теперь мне не нужно говорить, что Чичарито был прав, дело не в этом. Но я принял правильное решение, раз обладатель «Золотого мяча» тоже решил приехать сюда, – сказал мексиканец.

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9 комментариев
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Так Стойчиков в ДиСи Юнайтед уже с ЗМ приезжал
+8
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+7
А обладателя 8-ми ЗМ редко в какой команде можно встретить...
+2
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+2
Ответ Дамир Негуч
Так Стойчиков в ДиСи Юнайтед уже с ЗМ приезжал
Маттеус и Кака еще, навскидку
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Им бы еще Криштиану, Бензема и Модрича, и считай все ЗМ последнего десятилетия в кармане
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Нью Йорк космос Пеле и Бэккенбауэр
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Как в том меме с жирным котом в тренажёрном зале..."резко нельзя начинать" )
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Ответ VERBLYUD
в статусе действующего обладателя награды?
Месси тоже не в статусе действующего переехал. Но получил уже в МЛС.
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