Билеты на матч «Интер Майами» в Гонконге раскупили за час. Самый дешевый стоил 113 долларов

Билеты на матч «Интер Майами» в Гонконге раскупили за час.

«Интер Майами» в феврале должен провести товарищеский матч против сборной лучших игроков Первого дивизиона Гонконга.

Матч пройдет в Гонконге на Национальном стадионе, который вмещает 40 тысяч болельщиков.

Теперь стало известно, что билеты на игру раскупили за час. Стоимость билетов была от 113 до 625 долларов.

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