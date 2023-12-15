Билеты на матч «Интер Майами» в Гонконге раскупили за час. Самый дешевый стоил 113 долларов

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Интер Майами высшая лига Гонконг бизнес и маркетинг Футбол

Билеты на матч «Интер Майами» в Гонконге раскупили за час.

«Интер Майами» в феврале должен провести товарищеский матч против сборной лучших игроков Первого дивизиона Гонконга. 

Матч пройдет в Гонконге на Национальном стадионе, который вмещает 40 тысяч болельщиков. 

Теперь стало известно, что билеты на игру раскупили за час. Стоимость билетов была от 113 до 625 долларов.

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7 комментариев
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У Гешы даже на родине в товарняках Насра пустые стадионы.. А здесь - Месси.. Трибуны под завязку..
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Ответ dr. cage
Не знал, что Йедлин настолько популярен в Азии..
Эффект Месси
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Где новость про жеребьёвку Лигу Чемпионов Конкаф???
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0
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