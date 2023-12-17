Карасев о критике судей от игроков и тренеров: «У меня иммунитет, не особо комплексую по этому поводу»
Сергей Карасев высказался о критике в адрес судей РПЛ со стороны игроков и тренеров.
— Последнее время в РПЛ острая эмоциональная реакция в адрес судей от игроков и тренеров, КДК выписывает штрафы за оскорбления. Как воспринимаете и реагируете?
— Это всегда было — кто‑то где‑то что‑то скажет. КДК потом примет решение.
— Не кажется, что концентрация таких моментов увеличилась?
— У меня иммунитет, не особо сильно комплексую по этому поводу (смеется), — сказал арбитр.
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