Карасев о критике судей от игроков и тренеров: «У меня иммунитет, не особо комплексую по этому поводу»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Матч ТВ Футбол

Сергей Карасев высказался о критике в адрес судей РПЛ со стороны игроков и тренеров.

— Последнее время в РПЛ острая эмоциональная реакция в адрес судей от игроков и тренеров, КДК выписывает штрафы за оскорбления. Как воспринимаете и реагируете?

— Это всегда было — кто‑то где‑то что‑то скажет. КДК потом примет решение.

— Не кажется, что концентрация таких моментов увеличилась?

— У меня иммунитет, не особо сильно комплексую по этому поводу (смеется), — сказал арбитр.

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