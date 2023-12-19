Рахимич – кандидат на пост главного тренера «Шинника» (Metaratings)
Элвер Рахимич может возглавить «Шинник».
Клуб из Ярославля, ведущий поиск нового главного тренера, сформировал круг кандидатов.
Как сообщает Metaratings, в их число входят Игорь Черевченко («Истиклол»), Дмитрий Черышев, Андрей Федоров, а также местный специалист (вероятно, Алексей Казалов).
Гендиректор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил эту информацию. Кроме того, ярославцам предложена кандидатура бывшего полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича.
Рахимич начинал тренерскую деятельность в академии и основной команде армейцев, также он входил в штаб сборной Боснии.
Ожидается, что с новым тренером в «Шиннике» определятся до конца текущей недели.
После 20 матчей в сезоне команда идет на 13-м месте в Мелбет Первой лиге. В конце ноября был расторгнут контракт с главным тренером Дмитрием Хомухой.
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