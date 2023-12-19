Рахимич – кандидат на пост главного тренера «Шинника» (Metaratings)

Элвер Рахимич может возглавить «Шинник».

Клуб из Ярославля, ведущий поиск нового главного тренера, сформировал круг кандидатов.

Как сообщает Metaratings, в их число входят («Истиклол»), , , а также местный специалист (вероятно, Алексей Казалов).

Гендиректор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил эту информацию. Кроме того, ярославцам предложена кандидатура бывшего полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича.

Рахимич начинал тренерскую деятельность в академии и основной команде армейцев, также он входил в штаб сборной Боснии.

Ожидается, что с новым тренером в «Шиннике» определятся до конца текущей недели.

После 20 матчей в сезоне команда идет на 13-м месте в Мелбет Первой лиге. В конце ноября был расторгнут контракт с главным тренером Дмитрием Хомухой.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре