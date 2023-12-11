Тренеру таджикского «Истиклола» Черевченко предложили возглавить «Шинник»
Игорю Черевченко предложили возглавить «Шинник».
Руководство ярославского клуба созванивалось с главным тренером «Истиклола», сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Несмотря на то, что срок контракта с чемпионом Таджикистана у 49-летнего специалиста истекает в декабре, маловероятно, что он заинтересуется предложением от клуба Мелбет Первой лиги.
В прошлом сезоне Черевченко, известный по работе с «Локомотивом», «Химками» и тульским «Арсеналом», отказался возглавить «Факел».
После 20 туров «Шинник» занимает в таблице 13-е место. В конце ноября клуб расторг контракт с Дмитрием Хомухой.
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Опять же, интересно ли это Черевченко - болтаться без задач в первой лиге.