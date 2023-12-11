Тренеру таджикского «Истиклола» Черевченко предложили возглавить «Шинник»

Теги Первая лига Шинник отставки высшая лига Таджикистан Игорь Черевченко Истиклол Футбол

Игорю Черевченко предложили возглавить «Шинник».

Руководство ярославского клуба созванивалось с главным тренером «Истиклола», сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Несмотря на то, что срок контракта с чемпионом Таджикистана у 49-летнего специалиста истекает в декабре, маловероятно, что он заинтересуется предложением от клуба Мелбет Первой лиги.

В прошлом сезоне Черевченко, известный по работе с «Локомотивом», «Химками» и тульским «Арсеналом», отказался возглавить «Факел».

После 20 туров «Шинник» занимает в таблице 13-е место. В конце ноября клуб расторг контракт с Дмитрием Хомухой.

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5 комментариев
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Ну там высшая лига и наверное Лига Чемпионов Азии, а тут первая лига и без еврокубков.
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Начинает хорошо везде, а во втором сезоне всегда провал у него.
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уровень Рональду каков он есть
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Странно, что Сочи его не позвал
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Ответ Pertinax Gandi
Ну там высшая лига и наверное Лига Чемпионов Азии, а тут первая лига и без еврокубков.
Понятное дело, что уровень вышки Таджикистана ниже первой лиги России, но зато есть шанс привезти Роналду или Бензема в АЛЧ. )

Опять же, интересно ли это Черевченко - болтаться без задач в первой лиге.
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