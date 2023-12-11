Тренеру таджикского «Истиклола» Черевченко предложили возглавить «Шинник»

Игорю Черевченко предложили возглавить «Шинник».

Руководство ярославского клуба созванивалось с главным тренером « », сообщает « с Ильевым».

Несмотря на то, что срок контракта с чемпионом Таджикистана у 49-летнего специалиста истекает в декабре, маловероятно, что он заинтересуется предложением от клуба Мелбет Первой лиги.

В прошлом сезоне Черевченко, известный по работе с «Локомотивом», «Химками» и тульским «Арсеналом», отказался возглавить «Факел».

После 20 туров « » занимает в таблице 13-е место. В конце ноября клуб расторг контракт с Дмитрием Хомухой.

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