Дмитрий Черышев может возглавить «Шинник»

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Ярославский клуб рассматривает 54-летнего специалиста как одного из кандидатов, сообщает Legalbet.

Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома», которую он покинул 23 ноября. Ранее он возглавлял «Нижний Новгород» и «Мордовию».

30 ноября «Шинник» расторг контракт с прежним главным тренером Дмитрием Хомухой. После 20 туров ярославцы занимают в Мелбет Первой лиге 13-е место.

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