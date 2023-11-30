«Шинник» и Хомуха расторгли контракт. Клуб идет 13-м в Первой лиге

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шинник Дмитрий Хомуха Футбол

Дмитрий Хомуха покидает «Шинник».

54-летний специалист ушел с поста главного тренера команды. Клуб из Ярославля объявил о расторжении контракта по соглашению сторон. 

Хомуха возглавлял «Шинник» с июня 2023 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

В данный момент ярославцы занимают 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка после 20 туров. 

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2 комментария
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Хомуха и Шинник, они, если честно,
Не пара, не пара, не пара!
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Ответ Доктор Верховцев
Хомуха и Шинник, они, если честно, Не пара, не пара, не пара!
У Ярославля одна пара - Побегалов
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