«Шинник» и Хомуха расторгли контракт. Клуб идет 13-м в Первой лиге

Дмитрий Хомуха покидает «Шинник».

54-летний специалист ушел с поста главного тренера команды. Клуб из Ярославля объявил о расторжении контракта по соглашению сторон.

возглавлял « » с июня 2023 года. Под его руководством команда одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

В данный момент ярославцы занимают 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка после 20 туров.

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