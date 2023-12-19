«8-м местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Хорошо проводили осенний отрезок». Аршавин об армейцах
Андрей Аршавин оценил выступление ЦСКА в первой части сезона.
После 18 проведенных туров Мир РПЛ армейцы набрали 28 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.
– Кажется, восьмое место – слишком низко для ЦСКА.
– Так сложилось. По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок.
Понятно, что местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Стечение обстоятельств.
– ЦСКА в этом сезоне больше пропускает и в целом хуже играет в обороне.
– Если бы Дивеев был, мне кажется, было бы меньше минимум на шесть голов.
– Кого им надо покупать?
– Зачем им кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки, – сказал бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
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