«8-м местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Хорошо проводили осенний отрезок». Аршавин об армейцах

Андрей Аршавин оценил выступление ЦСКА в первой части сезона.

После 18 проведенных туров Мир армейцы набрали 28 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

– Кажется, восьмое место – слишком низко для .

– Так сложилось. По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок.

Понятно, что местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Стечение обстоятельств.

– ЦСКА в этом сезоне больше пропускает и в целом хуже играет в обороне.

– Если бы был, мне кажется, было бы меньше минимум на шесть голов.

– Кого им надо покупать?

– Зачем им кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки, – сказал бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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