Андрей Аршавин высказался в преддверии матча ЦСКА – «Краснодар» в Мир РПЛ.

«У ЦСКА большие потери в обороне. Но мне кажется, что сейчас тот шанс, когда можно прервать удачную серию « ». Потому что ЦСКА — духовитая команда. Несмотря на проблемы, выжимает достаточно из состава.

Для «Краснодара» этот матч — проверка на чемпионские амбиции. Если они обыграют ЦСКА, то заявит о себе.

«Краснодару» важно сохранить гандикап (в 5 очков) перед матчем с «Зенитом». Если «Зенит» его съест, то морально могут «быки» посыпаться», — сказал бывший футболист сборной России.

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