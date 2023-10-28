Андрей Аршавин: «Для «Краснодара» матч с ЦСКА — проверка на чемпионские амбиции»

Теги ЦСКА Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Андрей Аршавин высказался в преддверии матча ЦСКА – «Краснодар» в Мир РПЛ.

«У ЦСКА большие потери в обороне. Но мне кажется, что сейчас тот шанс, когда можно прервать удачную серию «Краснодара». Потому что ЦСКА — духовитая команда. Несмотря на проблемы, выжимает достаточно из состава.

Для «Краснодара» этот матч — проверка на чемпионские амбиции. Если они обыграют ЦСКА, то заявит о себе.

«Краснодару» важно сохранить гандикап (в 5 очков) перед матчем с «Зенитом». Если «Зенит» его съест, то морально могут «быки» посыпаться», — сказал бывший футболист сборной России.

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8 комментариев

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Николай Максаков
В яблочко сказал!
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med
"Духовитая команда" звучит как-то...неоднозначно, Андрей Сергеевич.
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Vatikan
Кони мертвые, какая там проверка. Должны уверенно ничейку скатать
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akakiysob10
Если честно уже устал от Аршавина с Быстровым. Какие то бредни везде несут своими гнусавыми голосами.
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med
Ответ Faust Doc
По-моему он коней с кем то перепутал))
Да, борщом там не пахнет.
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