Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» второй раз подряд. Форвард забил 8 голов в 5 матчах ноября
Харри Кейн признан лучшим игроком ноября в «Баварии».
Нападающий мюнхенского клуба победил в голосовании болельщиков, набрав 56% голосов. Он опередил вратаря Мануэля Нойера (14%) и вингера Лероя Сане (7%).
Кейн получил приз лучшему игроку месяца в «Баварии» второй раз подряд.
В ноябре английский футболист провел 5 матчей за клуб и забил 8 мячей. Его статистику можно найти здесь.
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