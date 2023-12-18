Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» второй раз подряд. Форвард забил 8 голов в 5 матчах ноября

Харри Кейн признан лучшим игроком ноября в «Баварии».

Нападающий мюнхенского клуба победил в голосовании болельщиков, набрав 56% голосов. Он опередил вратаря (14%) и вингера (7%).

получил приз лучшему игроку месяца в «Баварии» второй раз подряд.

В ноябре английский футболист провел 5 матчей за клуб и забил 8 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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