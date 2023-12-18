Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» второй раз подряд. Форвард забил 8 голов в 5 матчах ноября

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Харри Кейн Лерой Сане Футбол

Харри Кейн признан лучшим игроком ноября в «Баварии».

Нападающий мюнхенского клуба победил в голосовании болельщиков, набрав 56% голосов. Он опередил вратаря Мануэля Нойера (14%) и вингера Лероя Сане (7%). 

Кейн получил приз лучшему игроку месяца в «Баварии» второй раз подряд. 

В ноябре английский футболист провел 5 матчей за клуб и забил 8 мячей. Его статистику можно найти здесь

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11 комментариев
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Ой, да в вашей бундеслиге любой может стату набивать, вот играл бы он в АПЛ в каком нибудь Тоттенхэме, посмотрел бы на него
+32
-1
+31
Кейн безусловно сделал игры чемпионата интереснее,в прошлом сезоне лучший бомбардир лиги за весь сезон забил всего 16! голов, а Кейн за меньше чем в пол сезона забил дватцатку)))
+11
0
+11
Заслужил трофеи !
+6
0
+6
Ответ DanielCarvalho
Ой, да в вашей бундеслиге любой может стату набивать, вот играл бы он в АПЛ в каком нибудь Тоттенхэме, посмотрел бы на него
Не побоюсь предположить, что играй Кейн в МС, то не сильно бы отстал от той статистики, что имеет в Баварии. На неё во многом влияют качество огроков, с которыми он играет.
+3
0
+3
По сути полноценно заменили праймового Левандовского. Получилось гениально, хоть и переговоры с Леви были на грани срыва.
+2
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+2
на зм будет претендовать?
+1
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Комментарий удален пользователем
как же кейн е...
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да за Баварию даже я клал бы пачками
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легко забивать в фермерской лиге
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Ответ i love it
Кейн безусловно сделал игры чемпионата интереснее,в прошлом сезоне лучший бомбардир лиги за весь сезон забил всего 16! голов, а Кейн за меньше чем в пол сезона забил дватцатку)))
Думаю, такое маленькое количество голов в прошлом сезоне связано с травмой Нкунку. Если бы не травма, он явно намного больше бы забил
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