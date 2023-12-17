У Кейна 32 (24+8) очка в 21 матче за «Баварию». Форвард сделал дубль в игре со «Штутгартом»
Харри Кейн сделал дубль в матче против «Штутгарта».
Нападающий «Баварии» и сборной Англии забил два мяча в игре 15-го тура Бундеслиги (3:0, второй тайм), записав на свой счет два результативных действия.
Таким образом, Кейн набрал 32 (24+8) балла по системе «гол плюс пас» в 21 матче за мюнхенский клуб.
Его подробная статистика доступна здесь.
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