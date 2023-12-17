У Кейна 32 (24+8) очка в 21 матче за «Баварию». Форвард сделал дубль в игре со «Штутгартом»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Харри Кейн сделал дубль в матче против «Штутгарта».

Нападающий «Баварии» и сборной Англии забил два мяча в игре 15-го тура Бундеслиги (3:0, второй тайм), записав на свой счет два результативных действия.

Таким образом, Кейн набрал 32 (24+8) балла по системе «гол плюс пас» в 21 матче за мюнхенский клуб.

Его подробная статистика доступна здесь.

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4 комментария
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Рад за Харри, нашел свою команду
+2
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+2
32=23+8)))
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Ураган🌪
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Ответ igls54
Рад за Харри, нашел свою команду
да, много лет мотался по клубам и не мог найти себя никак
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