Александр Мостовой: «Зенит» без Малкома, Кузяева и Вендела выглядит не таким уж и непобедимым»

Александр Мостовой оценил состав «Зенита» после ухода Малкома, Вендела и Далера Кузяева.

«Соперники « » должны поблагодарить Малкома, и за то, что они внесли интригу в чемпионскую гонку. Без этих игроков петербуржцы выглядят не такими уж и непобедимыми.

Для «Зенита» потеря Вендела и Кузяева намного важнее ухода Малкома. В атаке у команды Семака есть неплохой выбор и без , а вот центр поля сильно просел.

Одному Барриосу будет крайне тяжело. Думаю, в центральную зону «Зенит» еще кого-то приобретет», – сказал экс-игрок сборной России.