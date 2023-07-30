Александр Мостовой: «Зенит» без Малкома, Кузяева и Вендела выглядит не таким уж и непобедимым»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Далер Кузяев Малком Вильмар Барриос Вендел Футбол

Александр Мостовой оценил состав «Зенита» после ухода Малкома, Вендела и Далера Кузяева.

«Соперники «Зенита» должны поблагодарить Малкома, Кузяева и Вендела за то, что они внесли интригу в чемпионскую гонку. Без этих игроков петербуржцы выглядят не такими уж и непобедимыми.

Для «Зенита» потеря Вендела и Кузяева намного важнее ухода Малкома. В атаке у команды Семака есть неплохой выбор и без Малкома, а вот центр поля сильно просел.

Одному Барриосу будет крайне тяжело. Думаю, в центральную зону «Зенит» еще кого-то приобретет», – сказал экс-игрок сборной России.

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9 комментариев

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Макс Дунаевский
змеи зашевелились....
Зенит сыграл вничью,все-чемпион будет другой,без этих игроков зенит не сможет,гегемония закончилась и т.д.и т.п.
по сути,что имеем-суперкубок взят,2 игры старта в ЧР-4очка,НА ВЫЕЗДЕ. я уже по-моему в прошлом сезоне это писал,напишу и сейчас,у зенита уже привычка набирать форму к играм ЛЧ,(да,сейчас ее нет)но уже на протяжении нескольких лет именно так и происходит. к середине августа,разбегаются,тогда и поговорим!! плюс трансферное окно открыто,100% будет заход пары игроков еще!
а пока пусть говорят,что хотят!)
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ALMANAC
Ответ Макс Дунаевский
змеи зашевелились.... Зенит сыграл вничью,все-чемпион будет другой,без этих игроков зенит не сможет,гегемония закончилась и т.д.и т.п. по сути,что имеем-суперкубок взят,2 игры старта в ЧР-4очка,НА ВЫЕЗДЕ. я уже по-моему в прошлом сезоне это писал,напишу и сейчас,у зенита уже привычка набирать форму к играм ЛЧ,(да,сейчас ее нет)но уже на протяжении нескольких лет именно так и происходит. к середине августа,разбегаются,тогда и поговорим!! плюс трансферное окно открыто,100% будет заход пары игроков еще! а пока пусть говорят,что хотят!)
Зенит без бразильцев ничего из себя не представляет. Семак как был тренером уровня Уфы, таким и остался. Под ЛЧ он команду готовит, самому не смешно?) Эффекта такая «подготовка» ни разу не дала
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Геннадий Тёкин
Поживем увидим.
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Зелёный гопник
Бакаев не тащит, так что купят топа на правый фланг и Зенит снова будет всех разрывать.
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Marina_Greta
Потерять 3 основных игрока всегда тяжело, особенно таких, как Малком, какой делал разницу впереди... Кузяев пахал на фланге от штрафной до штрафной + черновой работы было масса, Вендел протащить мяч мог куда угодно. Нелегко будет Питеру, но ничья с Ростовом - это хороший результат, незнаю, почему тут сразу панику развели, что Зенит, дескать, поплыл.
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SMART789
странно требовать продолжения банкета при потерях 3 сильнейших игроков лиги на своих позициях

просто дайте время, за один мес новая команда не строится
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Игорь
зенит без Малкома Вендела и Кузяева вообще ни как не выглядит
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Marina_Greta
Ответ Макс Дунаевский
змеи зашевелились.... Зенит сыграл вничью,все-чемпион будет другой,без этих игроков зенит не сможет,гегемония закончилась и т.д.и т.п. по сути,что имеем-суперкубок взят,2 игры старта в ЧР-4очка,НА ВЫЕЗДЕ. я уже по-моему в прошлом сезоне это писал,напишу и сейчас,у зенита уже привычка набирать форму к играм ЛЧ,(да,сейчас ее нет)но уже на протяжении нескольких лет именно так и происходит. к середине августа,разбегаются,тогда и поговорим!! плюс трансферное окно открыто,100% будет заход пары игроков еще! а пока пусть говорят,что хотят!)
Ростов дома, я уверена, многим нервы потерпит.
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