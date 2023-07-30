Александр Мостовой: «Зенит» без Малкома, Кузяева и Вендела выглядит не таким уж и непобедимым»
Александр Мостовой оценил состав «Зенита» после ухода Малкома, Вендела и Далера Кузяева.
«Соперники «Зенита» должны поблагодарить Малкома, Кузяева и Вендела за то, что они внесли интригу в чемпионскую гонку. Без этих игроков петербуржцы выглядят не такими уж и непобедимыми.
Для «Зенита» потеря Вендела и Кузяева намного важнее ухода Малкома. В атаке у команды Семака есть неплохой выбор и без Малкома, а вот центр поля сильно просел.
Одному Барриосу будет крайне тяжело. Думаю, в центральную зону «Зенит» еще кого-то приобретет», – сказал экс-игрок сборной России.
Зенит сыграл вничью,все-чемпион будет другой,без этих игроков зенит не сможет,гегемония закончилась и т.д.и т.п.
по сути,что имеем-суперкубок взят,2 игры старта в ЧР-4очка,НА ВЫЕЗДЕ. я уже по-моему в прошлом сезоне это писал,напишу и сейчас,у зенита уже привычка набирать форму к играм ЛЧ,(да,сейчас ее нет)но уже на протяжении нескольких лет именно так и происходит. к середине августа,разбегаются,тогда и поговорим!! плюс трансферное окно открыто,100% будет заход пары игроков еще!
а пока пусть говорят,что хотят!)
просто дайте время, за один мес новая команда не строится