Суарес об уходе Неймара в «ПСЖ» из «Барсы»: «Это была ошибка. Ему нужно было оставаться с Месси, если он хотел стать лучшим»

Теги ПСЖ Гремио Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Луис Суарес Неймар Аль-Хилаль Футбол

Луис Суарес назвал ошибкой переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Бразильский форвард ушел в парижский клуб в 2017 году за 222 млн евро.

«Мы [трио МессиСуаресНеймар] были очень хорошими друзьями. Мы понимали, что если будет заниматься своим дело на поле, то приведем «Барселону» к величию. Если один из нас играл плохо, двое других могли взять игру на себя. Это была потрясающая связь.

Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если Ней хотел стать лучшим, ему нужно было оставаться рядом с Лео.

Но он принял решение, и из-за этого в команде осталась пустота», – сказал бывший форвард «Барселоны» в интервью Clank.

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47 комментариев
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Это было началом конца и для Барсы и самого Неймара.
+26
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+24
Ответ chouchou
к величию может быть и привели, но вся слава бы уходила Месси и за это Неймара в Бразилии критиковали бы еще больше...без Месси Неймар был в полуфинале и финале ЛЧ, Месси без Неймара -нет...если бы не ушел может только травм было бы меньше
с Месси Неймар выиграл ЛЧ, а без Месси нет)
+15
-2
+13
Неймар ушёл за деньгами!!!Все это сказка про тень Месси!!!
+9
-6
+3
Ответ Elkorazon01
А с барбилоны он мог уходить на карнавалы? На д/р сестры? В птж он пошел чтоб доить арабов, а не играть
братан, за барбилону может ты болеешь, но Неймар и Месси играли за Барселону.
+3
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+3
Ответ JENNINGS
Поворотный момент в новейшей истории футбола. Трансфер, от которого проиграли все: «ПСЖ», который получил вечно травмированного игрока на плей-офф ЛЧ, Неймар, который сдал в спортивном плане и уже никогда не был таким, как прежде в «Барсе», ну и естественно сама «Барселона», которая слила в трубу средства от этого трансфера, экономический кризис и ухудшение результатов в Ла Лиге и особенно в ЛЧ. Вот вам и переход :)
Это вина Неймара. Его уговаривали остаться, но он хотел уйти и заплатил отступные, прописанные в контракте. Тогда в Барселоне не думали, что кто-то способен заплатить 222 млн. Теперь стали умнее и всем игрокам прописывают 1 млрд отступных.
+3
0
+3
Поворотный момент в новейшей истории футбола. Трансфер, от которого проиграли все: «ПСЖ», который получил вечно травмированного игрока на плей-офф ЛЧ, Неймар, который сдал в спортивном плане и уже никогда не был таким, как прежде в «Барсе», ну и естественно сама «Барселона», которая слила в трубу средства от этого трансфера, экономический кризис и ухудшение результатов в Ла Лиге и особенно в ЛЧ. Вот вам и переход :)
+4
-1
+3
В итоге, не провел ни одного полноценного сезона в ПСЖ и в 31 уехал доигрывать в СА... Думаю, Ней каждый день жалеет о том, что покинул Барсу. Даже если бы не взял ЗМ, все равно в Барсе карьера сложилась бы более успешно, возможно, до сих пор играл бы в команде, стал бы супер легендой клуба.
+4
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+2
Ну столько травм - это показательно. Стоило ему уходить из Барсы или нет- вопрос дискуссионный. Его основная проблема- тотальный травматизм. Не было бы их - Месси рядом был бы не нужен.
+5
-3
+2
Ответ chouchou
также и Меси - с Неем выиграл, без него даже в полуфинал перестал попадать....кубки и трофеи выигрывает команда, а не один человек..
был полуфинал с Ливерпулем, получается ты балабол?
+2
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+2
Ответ chouchou
также и Меси - с Неем выиграл, без него даже в полуфинал перестал попадать....кубки и трофеи выигрывает команда, а не один человек..
да, именно команда берет, а не один человек. Барселона с Месси в составе брала все турниры, где она участвовала. И сборная Аргентины выиграла кубок Мира и кубок Америки с Месси в составе.
+2
0
+2
Ответ chouchou
также и Меси - с Неем выиграл, без него даже в полуфинал перестал попадать....кубки и трофеи выигрывает команда, а не один человек..
и Месси пишется с двумя сс
+2
0
+2
Ответ chouchou
также и Меси - с Неем выиграл, без него даже в полуфинал перестал попадать....кубки и трофеи выигрывает команда, а не один человек..
Месси без Неймара брал ЛЧ, кубки и чемпионаты Испании, кубок Америки и кубок Мира.
+2
0
+2
Ответ chouchou
к величию может быть и привели, но вся слава бы уходила Месси и за это Неймара в Бразилии критиковали бы еще больше...без Месси Неймар был в полуфинале и финале ЛЧ, Месси без Неймара -нет...если бы не ушел может только травм было бы меньше
как бы Месси тоже был в полуфинале ЛЧ. вылет от Ливерпуля уж точно не на его совести. если конечно ты смотрел это противостояние. да и вообще весь тот сезон был на его плечах.
+3
-1
+2
Ответ chouchou
к величию может быть и привели, но вся слава бы уходила Месси и за это Неймара в Бразилии критиковали бы еще больше...без Месси Неймар был в полуфинале и финале ЛЧ, Месси без Неймара -нет...если бы не ушел может только травм было бы меньше
А ничего, что Месси без Неймара выигрывал 3 ЛЧ, Требл и много раз был в полуфинале?))) Какие же смешные хейтеры))) Сравни статистику, трофеи и индивидуальные награды Месси и Неймара после ухода Бразильца в ПСЖ)))
+6
-4
+2
Ответ Ruscello
Ну столько травм - это показательно. Стоило ему уходить из Барсы или нет- вопрос дискуссионный. Его основная проблема- тотальный травматизм. Не было бы их - Месси рядом был бы не нужен.
В Барсе не было травм сколько травм
3 сезона подряд по 30+ матчей в лиге он отыгрывал
В ПСЖ максимум 22
+4
-2
+2
Чего гадать? Случилось то, что случилось. Уверен, если бы Неймар остался, то еще одну ЛЧ выиграл. Но Неймар не хотел выиграть ЛЧ в тени Месси, а хотел единоличной славы. В итоге, оба не выиграли ЛЧ. Месси неудачи в ЛЧ компенсировал победами со сборной, ЗМ и ЗБ. А Неймар ничего не добился после ухода их Барселоны. В 31 считай закончил карьеру.
+2
0
+2
Ответ Ruscello
Это все из области предположений. В Баварии, к примеру, их могло еще меньше быть. В Барсе он моложе был, это тоже стоит учитывать.
В Барсе нужно режим соблюдать
+3
-1
+2
Ответ Ruscello
Ну столько травм - это показательно. Стоило ему уходить из Барсы или нет- вопрос дискуссионный. Его основная проблема- тотальный травматизм. Не было бы их - Месси рядом был бы не нужен.
Французская лига - это лига костоломов, поэтому травмы увеличились.
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
В Барсе не было травм сколько травм 3 сезона подряд по 30+ матчей в лиге он отыгрывал В ПСЖ максимум 22
Это все из области предположений. В Баварии, к примеру, их могло еще меньше быть.
В Барсе он моложе был, это тоже стоит учитывать.
+3
-2
+1
Ответ VERBLYUD
А ничего, что Месси без Неймара выигрывал 3 ЛЧ, Требл и много раз был в полуфинале?))) Какие же смешные хейтеры))) Сравни статистику, трофеи и индивидуальные награды Месси и Неймара после ухода Бразильца в ПСЖ)))
на то они хейтеры🤣. Не другие выигрывали с Месси, а именно Месси на халяву брал титулы 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Ответ zzzeeerrrooo
В Барсе нужно режим соблюдать
Ему мяч надо возле штрафной получать, чтобы он сразу в нее входил, тогда на нем фолов бы меньше было. А он любит в 30 метрах взять мяч и обыгрывать всех подряд, а так как дриблинг у него один из лучших в мире, закономерно, что его сбивали при первой возможности.
См. матч с Сербией, к примеру. Катар-2022.
Это то, что могло бы ему несколько улучшить карьеру.
+2
-1
+1
Ответ WESTERN-
Ушел к Мбаппе который младше. На оказался ментально ещё сильнее Месси и продавил Неймара на всех участках.
Ага в тот год еще и Донарумма с Рамосом переходили в ПСЖ в 2017 м
А Мбаппе играл один матч За Монако и один за ПСЖ и так пока окончательно не перещел в ПСЖ
+1
0
+1
Неймар по факту был лучше этих двух пешеходов безо всяких разговоров о будущем. Правильное решение перейти в ПСЖ. Потерял в деньгах, но доказал свой уровень и какую огромную роль играл в успехах той барсы. Это сейчас к массам пришло понимание, что без Неймара всё хвалёное трио пошло коту под хвост, а тогда писали, что Нэй там был на подсосе, что он игрок уровня Педро и его легко можно будет заменить. Бчк в итоге развалилась без бразильского короля футбола, а сам Неймар шикарно играл в ПСЖ. Печально, что так сложилось с травмами, но от этого никто не застрахован. Тем более как позже выяснилось он ещё на момент оформления документов был с переломом плюсневой кости, в результате именно из-за рецидивов этой травмы он дальнейшем пропустил большую часть матчей.
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В плане финансов Неймар однозначно выиграл
Но в спортивном плане переход в ПСЖ был шаг назад в спортивной карьере
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Ответ chouchou
мы говорим про время после ухода Неймара из Барселоны, а не то что было до....и где сказано, что умоляю заслуги Месси в завоевании трофеев?
После ухода Неймара из Барсы Месси был примерно в таком же возрасте, что и Неймар, когда завершил карьеру(уехал в СА), но даже после этого Лео выиграл 3 ЗМ, 2 ЗБ, все со сборной, много трофеев с клубами, 4 раза подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, был лучшим бомбардиром ЛЧ... По факту добился всего кроме ЛЧ, а у Нея ни ЛЧ, ни ЗМ, ни ЗБ, ни трофеев со сборной... Удивительно, но Месси после 30 > вся карьера Неймара)
+1
0
+1
Ответ Ruscello
Ему мяч надо возле штрафной получать, чтобы он сразу в нее входил, тогда на нем фолов бы меньше было. А он любит в 30 метрах взять мяч и обыгрывать всех подряд, а так как дриблинг у него один из лучших в мире, закономерно, что его сбивали при первой возможности. См. матч с Сербией, к примеру. Катар-2022. Это то, что могло бы ему несколько улучшить карьеру.
И ?
Самую страшную травму он получил будучи игроком Барсы, на ЧМ получив удар коленом в спину
Про карнавалы и др сестры новостей не было , это все началось в Париже
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Ответ zzzeeerrrooo
И ? Самую страшную травму он получил будучи игроком Барсы, на ЧМ получив удар коленом в спину Про карнавалы и др сестры новостей не было , это все началось в Париже
и вы не догадываетесь почему ? это обиженки стали накидывать на вентилятор...за 10 лет игры в Европе - Неймар только один раз был на карнавале в Бразилии...за шесть лет в Париже - два карнавала не было, во время других он был на костылях... по-моему только в 2017 -он там был
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Ответ Дарья Новикова
Французская лига - это лига костоломов, поэтому травмы увеличились.
В этом есть резон. Но вроде как и судья на поле, не для того, чтобы "костоломов" игнорировать.
Вспоминая случай с травмой позвоночника- Суньига не получил даже желтую.
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Ответ Stannis_Baratheon
братан, за барбилону может ты болеешь, но Неймар и Месси играли за Барселону.
Комментарий удален модератором
Ответ WESTERN-
Ушел к Мбаппе который младше. На оказался ментально ещё сильнее Месси и продавил Неймара на всех участках.
когда Неймар переходил в ПСЖ, Мбаппе был в Монако.
+3
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0
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