Луис Суарес назвал ошибкой переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Бразильский форвард ушел в парижский клуб в 2017 году за 222 млн евро.

«Мы [трио – – ] были очень хорошими друзьями. Мы понимали, что если будет заниматься своим дело на поле, то приведем «Барселону» к величию. Если один из нас играл плохо, двое других могли взять игру на себя. Это была потрясающая связь.

Мы сказали Неймару, что переход в « » был ошибкой. Если Ней хотел стать лучшим, ему нужно было оставаться рядом с Лео.

Но он принял решение, и из-за этого в команде осталась пустота», – сказал бывший форвард «Барселоны» в интервью Clank.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре