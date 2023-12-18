Суарес об уходе Неймара в «ПСЖ» из «Барсы»: «Это была ошибка. Ему нужно было оставаться с Месси, если он хотел стать лучшим»
Луис Суарес назвал ошибкой переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
Бразильский форвард ушел в парижский клуб в 2017 году за 222 млн евро.
«Мы [трио Месси – Суарес – Неймар] были очень хорошими друзьями. Мы понимали, что если будет заниматься своим дело на поле, то приведем «Барселону» к величию. Если один из нас играл плохо, двое других могли взять игру на себя. Это была потрясающая связь.
Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если Ней хотел стать лучшим, ему нужно было оставаться рядом с Лео.
Но он принял решение, и из-за этого в команде осталась пустота», – сказал бывший форвард «Барселоны» в интервью Clank.
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3 сезона подряд по 30+ матчей в лиге он отыгрывал
В ПСЖ максимум 22
В Барсе он моложе был, это тоже стоит учитывать.
См. матч с Сербией, к примеру. Катар-2022.
Это то, что могло бы ему несколько улучшить карьеру.
А Мбаппе играл один матч За Монако и один за ПСЖ и так пока окончательно не перещел в ПСЖ
Но в спортивном плане переход в ПСЖ был шаг назад в спортивной карьере
Самую страшную травму он получил будучи игроком Барсы, на ЧМ получив удар коленом в спину
Про карнавалы и др сестры новостей не было , это все началось в Париже
Вспоминая случай с травмой позвоночника- Суньига не получил даже желтую.