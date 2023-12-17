«Ливерпуль» – «Вест Хэм» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 20.12.2023, Кубок Лиги

В среду, 20 декабря, «Ливерпуль» на «Энфилде» сыграет с «Вест Хэмом». Игра состоится в рамках четвертьфинала Кубка Лиги и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Ливерпуля» – 1.45,

ТБ 2.5 – 1.43,

«обе забьют» – 1.63.

«Красные» ведут борьбу за лидерство в чемпионате страны – команда идет на вт ором месте в турнирной таблице, а также претендуют на победу в Лиге Европы. Для подопечных Клоппа успешное выступление во всех турнирах – хороший вариант пополнить свою коллекцию трофеев. «Вест Хэм» обитает в середине турнирной таблицы, но при этом команда вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места. Смогут ли «молотобойцы» лишить «Ливерпуль» шансов на победу в Кубке Лиги? Ответ на этот вопрос мы узнаем после просмотра игры, ну а наш прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Ливерпуль»

Для начала рассмотрим турнирное положение «красных» в АПЛ. Подопечные Клоппа идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. «Ливерпуль» в 17 матчах чемпионата Англии выиграл 11 матчей, в 5 матчах сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Команда забила 36 мячей и пропустила 15 голов. «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Арсенала» на 1 очко.

Что касается текущей игровой формы команды, то «Ливерпуль» в последних десяти матчах выиграл пять игр, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения:

17.12.2023 «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 0:0;

14.12.2023 «Юнион Сент-Жиллуаз» – «Ливерпуль» 2:1;

09.12.2023 «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль» 1:2;

06.12.2023 «Шеффилд Ютд» – «Ливерпуль» 0:2;

03.12.2023 «Ливерпуль» – «Фулхэм» 4:3;

30.11.2023 «Ливерпуль» – «ЛАСК» 4:0;

25.11.2023 «Ман Сити» – «Ливерпуль» 1:1;

12.11.2023 «Ливерпуль» – «Брентфорд» 3:0;

09.11.2023 «Тулуза» – «Ливерпуль» 3:2;

05.11.2023 «Лутон Таун» – «Ливерпуль» 1:1.

В Кубке Лиги команда обыграла «Лестер» со счетом 3:1, а затем победила «Борнмут» (2:1).

Лучший бомбардир «Ливерпуля» – Мохамед Салах. Египтянин в 23 матчах «красных» забил 14 голов (четьыре с пенальти). На втором месте Диогу Жота – португалец отличился восемью голами в 17 матчах, а на третьей строчке находится Дарвин Нуньес. Уругваец в 24 матчах «Ливерпуля» отличился семью голами (один с пенальти).

Лидирует в списке лучших распасовщиков Мохамед Салах. Египтянин отдал восемь ассистов в 23 встречах команды, на втором месте Трент Александер-Арнольд с шестью ассистами в 20 матчах, а на тратьей строчке – Дарвин Нуньес с шестью результативными передачами в 24 встречах.

«Ливерпулю» в матче с «Вест Хэмом» из-травм не помогут:

Тьяго,

Джоэл Матип,

Стефан Байсетич,

Эндрю Робертсон,

Диого Жота,

Алексис Мак-Аллистер.

Вероятный стартовый состав на матч с «Вест Хэмом»:

Алиссон Бекер,

Вирджил ван Дейк,

Ибраима Конате,

Константинос Цимикас,

Трент Александер-Арнольд,

Ватару Эндо,

Доминик Собослаи,

Райан Гравенберх,

Луис Диас,

Дарвин Нуньес,

Мохамед Салах.

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«Вест Хэм»

«Молотобойцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Вест Хэм» в 17 матчах чемпионата Англии выиграл 8 матчей, сыграл вничью 3 раза и потерпел 6 поражений. Команда забила 29 мячей и пропустила 30 голов. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 очков.

В последних десяти матчах команда выиграла восемь встреч, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений:

17.12.2023 «Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» 3:0;

14.12.2023 «Вест Хэм» – «Фрайбург» 2:0;

10.12.2023 «Фулхэм» – «Вест Хэм» 5:0;

07.12.2023 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 1:2;

03.12.2023 «Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» 1:1;

30.11.2023 «Бачка Топола» – «Вест Хэм» 0:1;

25.11.2023 «Бернли» – «Вест Хэм» 1:2;

12.11.2023 «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» 3:2;

09.11.2023 «Вест Хэм» – «Олимпиакос» 1:0;

04.11.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 3:2.

В Кубке Лиги «Вест Хэм» сначала обыграл «Линкольн Сити» (1:0), а затем победил «Арсенал» (3:1).

Лучший бомбардир команды – Джаррод Боуэн. Англичанин наколотил 11 мячей в 21 матче своей команды. На второй строчке Мохаммед Кудус с восемью голами в 21 встрече, а тройку лидеров замыкает Томаш Соучек. Чех забил семь голов в 24 играх «молотобойцев».

Лидирует в списке лучших ассистентов Джеймс Уорд-Прауз. Англичанин отдал девять результативных передач в 23 матчах, на втором месте Владимир Цоуфал с пятью ассистами в 21 встрече, а на третьем месте – Лукас Пакета с четырьмя голевыми передачами в 23 матчах.

Команде в матче с «Ливерпулем» не поможет Майкл Антонио. Игрок лечит травму колена и пока не ясно, когда он вернется в строй.

Предполагаемый состав на игру с «Ливерпулем»:

Лукаш Фабьяньский,

Курт Зума,

Владимир Цоуфал,

Наиф Агерд,

Эмерсон,

Джеймс Уорд-Прауз,

Эдсон Альварес,

Томаш Соучек,

Лукас Пакета,

Мохаммед Кудус,

Джаррод Боуэн.

Коэффициенты букмекеров и прогнозы на матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Последние пять очных встреч команд закончились следующими результатами:

24.09.2023 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» 3:1;

26.04.2023 «Вест Хэм» – «Ливерпуль» 1:2;

19.10.2022 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» 1:0;

05.03.2022 «Ливерпуль» – «Вест Хэм» 1:0;

07.11.2021 «Вест Хэм» – «Ливерпуль» 3:2.

Букмекерская контора «Бетбум» видит фаворитом матча «Ливерпуль». На победу «красных» букмекер дает коэффициент 1.45, ничья оценивается в 5.05, а победа «Вест Хэма» в 6.50. Предположим, что «красные» выиграют эту встречу. Наши варианты ставок:

победа «Ливерпуля» – 1.45,

ТБ 2.5 – 1.43,

«обе забьют» – 1.63.

Где смотреть матч Ливерпуль – Вест Хэм

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