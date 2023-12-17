Ливерпуль – Вест Хэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 20 декабря
В среду, 20 декабря, сыграют Ливерпуль и Вест Хэм в четвертьфинале Кубка Английской Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ливерпуль – Вест Хэм
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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