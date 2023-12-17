«Барселона» – «Альмерия» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 20.12.2023, Примера

В среду, 20 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Альмерию». Игра состоится в рамках 18 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки:

победа «Барселоны» – 1.18,

ТБ 2.5 – 1.28,

«обе забью» – 1.86.

На первый взгляд, «Альмерия» для каталонцев – простой соперник. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице и не имеет в своем активе набранных очков. Ну а вот «Барса» – один из лидеров национального первенства. Смогут ли каталонцы набрать три очка в этом матче? Получится ли у «Альмерии» одержать первую победу? Ответы на эти вопросы мы получим после просмотра игры, ну а наш прогноз на матч «Барселона» – «Альмерия» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Барселона»

Подопечные Хави идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Барселона» в 17 матчах чемпионата Испании выиграла 10 матчей, в 5 матчах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Каталонцы забили 31 мяч и пропустили 19 голов. Отметим, «Барселона» отстает от лидирующего мадридского «Реала» на семь очков.

В последних десяти матчах «Барселона» одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения:

16.12.2023 «Валенсия» – «Барселона» 1:1;

13.12.2023 «Антверпен» – «Барселона» 3:2;

10.12.2023 «Барселона» – «Жирона» 2:4;

03.12.2023 «Барселона» – «Атлетико Мадрид» 1:0;

28.11.2023 «Барселона» – «Порту» 2:1;

25.11.2023 «Райо Вальекано» – «Барселона» 1:1;

12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1;

07.11.2023 «Шахтер» – «Барселона» 1:0;

04.11.2023 «Реал Сосьедад» – «Барселона» 0:1;

28.10.2023 «Барселона» – «Реал Мадрид» 1:2.

В десяти последних матчах «Барса»:

забила 13 голов,

пропустила 14 мячей,

в среднем забивает 1.3 гола за игру,

в среднем пропускает по 1.4 гола за матч,

в двух матчах сыграла «на ноль»,

владеет мячом на протяжении 59,9% игрового времени.

Отметим, лучший бомбардир команды – Роберт Левандовски. Поляк наколотил девять голов в 20 матчах своей команды. Из общего количества голов два мяча футболист забил с пенальти. На втором месте – Жоау Феликс. Португалец записал на своей счет шесть мячей в 22 встречах, а третье место занимает Ферран Торрес с шестью голами в 19 матчах своей команды.

Что касается стастики результативных передач, то лидирует в списке Илкай Гюндоган. Немец в 23 матчах отличился шестью ассистами. На втором месте Рафинья с пятью ассистами, отданными в 16 матчах сине-гранатовых. Тройку лидеров замыкает Жоау Феликс с тремя ассистами в 19 матчах.

Команде в матче с «Альмерией» не помогут Френки де Йонг, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес. Де Йонг отбывает дисквалификацию, а остальные футболисты находятся в лазарете команды.

Вероятный стартовый состав на матч с «Альмерией»:

Иньяки Пенья,

Жоау Канселу,

Алехандро Бальде,

Рональд Араухо,

Жюль Кунде,

Педри,

Ферран Торрес,

Илкай Гюндоган,

Роберт Левандовски,

Рафинья,

Жоау Феликс.

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«Альмерия»

Гаиска Гаритано пока не может вывести команду со дна турнирной таблицы – «Альмерия» в 17 матчах чемпионата Испании пять раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 39 мячей. Отметим, для выхода из зоны вылета «Альмерии» надо набрать минимум восемь очков.

В последних десяти матчах команда выиграла одну встречу, в двух матчах сыграла вничью и потерпела семь поражений:

17.12.2023 «Альмерия» – «Мальорка» 0:0;

10.12.2023 «Атлетико Мадрид» – «Альмерия» 2:1;

06.12.2023 «Барбастро» – «Альмерия» 1:0;

03.12.2023 «Альмерия» – «Бетис» 0:0;

25.11.2023 «Хетафе» – «Альмерия» 2:1;

11.11.2023 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» 1:3;

05.11.2023 «Алавес» – «Альмерия» 1:0;

31.10.2023 «Талавера» – «Альмерия» 0:2;

28.10.2023 «Альмерия» – «Лас-Пальмас» 1:2;

22.10.2023 «Жирона» – «Альмерия» 5:2.

В десяти последних матчах «Альмерия»:

забила 8 голов,

пропустила 16 мячей,

в среднем забивает 0.8 гола за игру,

в среднем пропускает 1.6 гола за матч,

в 3 матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности,

владеет мячом на протяжении 47,7% игрового времени.

Лучший бомбардщир команды – Серхио Аррибас. Игрок забил пять голов в 19 матчах команды. На втором месте – Луис Суарес, записавший в свой актив четыре гола в 8 матчах (один гол забит с пенальти), на третьей строчке – Лео Баптистан с тремя голами в 16 матчах.

Лидер списка лучших распасовщиков «Альмерии» – Лукас Робертоне. В активе аргентинца четыре ассиста в 15 матчах, на втором месте Ларги Рамазани с четырьмя ассистами в 19 играх, а на третьей строчке Гонсало Мелеро с одним голевым пасом, отданным в 16 матчах команды.

Команде в предстолящей встрече не поможет Луис Суарес – футболист получил перелом голени и вернется в строй не раньше января 2024 года.

Вероятный стартовый состав на матч с «Барселоной»:

Луиш Машимиану,

Эдгар Гонсалес,

Серджио Акиеме,

Алехандро Посо,

Чуми Брандариз,

Сесар Монтес,

Лукас Робертоне,

Дион Лопи,

Адриан Эмбарба,

Серхио Аррибас,

Лео Баптистан.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Барселона» – «Альмерия»

Прежде чем приступать к прогнозу на матч, вспомним историю противостояния команд. «Барселона» и «Альмерия» встречались 18 раз, в которых 14 побед одержали синех-гранатовые, а в одной встрече праздновала успех «Альмерия». Последние десять очных встреч закончились следующими результатами:

26.02.2023 «Альмерия» – «Барселона» 1:0;

05.11.2022 «Барселона» – «Альмерия» 2:0;

08.04.2015 «Барселона» – «Альмерия» 4:0;

08.11.2014 «Альмерия» – «Барселона» 1:2;

02.03.2014 «Барселона» – «Альмерия» 4:1;

28.09.2013 «Альмерия» – «Барселона» 0:2;

09.04.2011 «Барселона» – «Альмерия» 3:1;

02.02.2011 «Альмерия» – «Барселона» 0:3;

26.01.2011 «Барселона» – «Альмерия» 5:0;

20.11.2010 «Альмерия» – «Барселона» 0:8;

06.03.2010 «Альмерия» – «Барселона» 2:2.

«Барселона» – явный фаворит встречи. На победу команды «Бетбум» дает коэффициент 1.18 – такая котировка хороша для экспрессов, но не имеет смысла в одиночной ставке, поэтому, если заключать пари на эту игру, то можно взять ТБ 2.5 – 1.28 или «обе забьют» – 1.86. Впрочем, команды могут сыграть и вничью, те, кто верит в такой результат смогут заключить соответствующее пари с коэффциентом 9.25. Ну а третий вариант ставки для рисковых бетторов – победа «Альмерии» оценивается в 16.5.

Мы же рекомендуем ставки на наиболее вероятные исходы:

победа «Барселоны» – 1.18,

ТБ 2.5 – 1.28,

«обе забьют» – 1.86.

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