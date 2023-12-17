«Барселона» – «Альмерия» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 20.12.2023, Примера

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В среду, 20 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Альмерию». Игра состоится в рамках 18 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки:

  • победа «Барселоны» – 1.18,
  • ТБ 2.5 – 1.28,
  • «обе забью» – 1.86.

На первый взгляд, «Альмерия» для каталонцев – простой соперник. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице и не имеет в своем активе набранных очков. Ну а вот «Барса» – один из лидеров национального первенства. Смогут ли каталонцы набрать три очка в этом матче? Получится ли у «Альмерии» одержать первую победу? Ответы на эти вопросы мы получим после просмотра игры, ну а наш прогноз на матч «Барселона» – «Альмерия» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Барселона»

 

Подопечные Хави идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. «Барселона» в 17 матчах чемпионата Испании выиграла 10 матчей, в 5 матчах сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Каталонцы забили 31 мяч и пропустили 19 голов. Отметим, «Барселона» отстает от лидирующего мадридского «Реала» на семь очков.

В последних десяти матчах «Барселона» одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения:

  • 16.12.2023 «Валенсия» – «Барселона» 1:1;
  • 13.12.2023 «Антверпен» – «Барселона» 3:2;
  • 10.12.2023 «Барселона» – «Жирона» 2:4;
  • 03.12.2023 «Барселона» – «Атлетико Мадрид» 1:0;
  • 28.11.2023 «Барселона» – «Порту» 2:1;
  • 25.11.2023 «Райо Вальекано» – «Барселона» 1:1;
  • 12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1;
  • 07.11.2023 «Шахтер» – «Барселона» 1:0;
  • 04.11.2023 «Реал Сосьедад» – «Барселона» 0:1;
  • 28.10.2023 «Барселона» – «Реал Мадрид» 1:2.

В десяти последних матчах «Барса»:

  • забила 13 голов,
  • пропустила 14 мячей,
  • в среднем забивает 1.3 гола за игру,
  • в среднем пропускает по 1.4 гола за матч,
  • в двух матчах сыграла «на ноль»,
  • владеет мячом на протяжении 59,9% игрового времени.

Отметим, лучший бомбардир команды – Роберт Левандовски. Поляк наколотил девять голов в 20 матчах своей команды. Из общего количества голов два мяча футболист забил с пенальти. На втором месте – Жоау Феликс. Португалец записал на своей счет шесть мячей в 22 встречах, а третье место занимает Ферран Торрес с шестью голами в 19 матчах своей команды.

Что касается стастики результативных передач, то лидирует в списке Илкай Гюндоган. Немец в 23 матчах отличился шестью ассистами. На втором месте Рафинья с пятью ассистами, отданными в 16 матчах сине-гранатовых. Тройку лидеров замыкает Жоау Феликс с тремя ассистами в 19 матчах.

Команде в матче с «Альмерией» не помогут Френки де Йонг, Гави, Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес. Де Йонг отбывает дисквалификацию, а остальные футболисты находятся в лазарете команды.

Вероятный стартовый состав на матч с «Альмерией»:

  • Иньяки Пенья,
  • Жоау Канселу,
  • Алехандро Бальде,
  • Рональд Араухо,
  • Жюль Кунде,
  • Педри,
  • Ферран Торрес,
  • Илкай Гюндоган,
  • Роберт Левандовски,
  • Рафинья,
  • Жоау Феликс.

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«Альмерия»

 

Гаиска Гаритано пока не может вывести команду со дна турнирной таблицы – «Альмерия» в 17 матчах чемпионата Испании пять раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 39 мячей. Отметим, для выхода из зоны вылета «Альмерии» надо набрать минимум восемь очков.

В последних десяти матчах команда выиграла одну встречу, в двух матчах сыграла вничью и потерпела семь поражений:

  • 17.12.2023 «Альмерия» – «Мальорка» 0:0;
  • 10.12.2023 «Атлетико Мадрид» – «Альмерия» 2:1;
  • 06.12.2023 «Барбастро» – «Альмерия» 1:0;
  • 03.12.2023 «Альмерия» – «Бетис» 0:0;
  • 25.11.2023 «Хетафе» – «Альмерия» 2:1;
  • 11.11.2023 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» 1:3;
  • 05.11.2023 «Алавес» – «Альмерия» 1:0;
  • 31.10.2023 «Талавера» – «Альмерия» 0:2;
  • 28.10.2023 «Альмерия» – «Лас-Пальмас» 1:2;
  • 22.10.2023 «Жирона» – «Альмерия» 5:2.

В десяти последних матчах «Альмерия»:

  • забила 8 голов,
  • пропустила 16 мячей,
  • в среднем забивает 0.8 гола за игру,
  • в среднем пропускает 1.6 гола за матч,
  • в 3 матчах сохранила свои ворота в неприкосновенности,
  • владеет мячом на протяжении 47,7% игрового времени.

Лучший бомбардщир команды – Серхио Аррибас. Игрок забил пять голов в 19 матчах команды. На втором месте – Луис Суарес, записавший в свой актив четыре гола в 8 матчах (один гол забит с пенальти), на третьей строчке – Лео Баптистан с тремя голами в 16 матчах.

Лидер списка лучших распасовщиков «Альмерии» – Лукас Робертоне. В активе аргентинца четыре ассиста в 15 матчах, на втором месте Ларги Рамазани с четырьмя ассистами в 19 играх, а на третьей строчке Гонсало Мелеро с одним голевым пасом, отданным в 16 матчах команды.

Команде в предстолящей встрече не поможет Луис Суарес – футболист получил перелом голени и вернется в строй не раньше января 2024 года.

Вероятный стартовый состав на матч с «Барселоной»:

  • Луиш Машимиану,
  • Эдгар Гонсалес,
  • Серджио Акиеме,
  • Алехандро Посо,
  • Чуми Брандариз,
  • Сесар Монтес,
  • Лукас Робертоне,
  • Дион Лопи,
  • Адриан Эмбарба,
  • Серхио Аррибас,
  • Лео Баптистан.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Барселона» – «Альмерия»

 

Прежде чем приступать к прогнозу на матч, вспомним историю противостояния команд. «Барселона» и «Альмерия» встречались 18 раз, в которых 14 побед одержали синех-гранатовые, а в одной встрече праздновала успех «Альмерия». Последние десять очных встреч закончились следующими результатами:

  • 26.02.2023 «Альмерия» – «Барселона» 1:0;
  • 05.11.2022 «Барселона» – «Альмерия» 2:0;
  • 08.04.2015 «Барселона» – «Альмерия» 4:0;
  • 08.11.2014 «Альмерия» – «Барселона» 1:2;
  • 02.03.2014 «Барселона» – «Альмерия» 4:1;
  • 28.09.2013 «Альмерия» – «Барселона» 0:2;
  • 09.04.2011 «Барселона» – «Альмерия» 3:1;
  • 02.02.2011 «Альмерия» – «Барселона» 0:3;
  • 26.01.2011 «Барселона» – «Альмерия» 5:0;
  • 20.11.2010 «Альмерия» – «Барселона» 0:8;
  • 06.03.2010 «Альмерия» – «Барселона» 2:2.

«Барселона» – явный фаворит встречи. На победу команды «Бетбум» дает коэффициент 1.18 – такая котировка хороша для экспрессов, но не имеет смысла в одиночной ставке, поэтому, если заключать пари на эту игру, то можно взять ТБ 2.5 – 1.28 или «обе забьют» – 1.86. Впрочем, команды могут сыграть и вничью, те, кто верит в такой результат смогут заключить соответствующее пари с коэффциентом 9.25. Ну а третий вариант ставки для рисковых бетторов – победа «Альмерии» оценивается в 16.5.

Мы же рекомендуем ставки на наиболее вероятные исходы:

  • победа «Барселоны» – 1.18,
  • ТБ 2.5 – 1.28,
  • «обе забьют» – 1.86.

Где смотреть матч Барселона – Альмерия

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Барселона – Альмерия
Дата проведения
20 декабря, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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