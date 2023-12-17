Урава Ред Даймондс — Манчестер Сити: прогноз на матч 19.12.2023, Клубный чемпионат мира

Раз в год внимание болельщиков и специалистов привлекает краткосрочный Клубный чемпионат мира, в котором принимают участие лучшие команды континентов. До 2000 года сильнейший клуб мира определялся в рамках Межконтинентального кубка, когда встречались лучшие команды Европы и южноамериканского Кубка Либертадорес. Разыгрывался он аж с 1960 года, и все внимательно считали победы европейских и американских команд. Затем была предпринята реформа, чтобы поднять интерес к турниру, с одной стороны, ну, и заработать деньжат, с другой. На первых порах европейские коллективы с прохладцей относились к турниру и побеждали исключительно бразильские клубы. Причем в самом первом розыгрыше в финале играли «Коринтианс» и «Васко да Гама». Но затем Европа перехватила инициативу и с 2007 года позволила бразильцам выиграть лишь раз, все тому же «Коринтиансу» в 2012 году.

Рекордсменом по победам является мадридский «Реал», он выигрывал трофей пять раз и пока еще остается действующим его обладателем, но только до 22 декабря, когда пройдет очередной финал. Формула турнира довольно проста. Южноамериканские и европейские команды сразу становятся участниками полуфиналов, остальные сражаются, чтобы сыграть на этой стадии. Английские клубы трижды выигрывали чемпионат: «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, «Ливерпуль» в 2019 году и «Челси» в 2021 году. Хороший шанс теперь есть у «Манчестер Сити». Успехи японских команд гораздо скромнее. Лучшее достижение — выход в финал команды «Касима Антлерс» в 2016 году и поражение в дополнительное время от «Реала». Матч между «Урава Ред Даймондс» и «Манчестер Сити» состоится в Джидде на стадионе Король Абдулла Спортс Сити, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+2), ТБ 3,5

Урава Ред Даймондс

На японские команды не так часто обращают внимание, тем более сейчас, когда в Азии все разговоры только о чемпионате Саудовской Аравии с ее «Аль-Насром», «Аль-Хилялем» и прочими нуворишами. Между тем клубы из Японии идут на втором месте по победам в Азиатской Лиге чемпионов, а на первом коллективы из Южной Кореи. Сейчас, когда в команды Саудовской Аравии стали массово привлекать мировых звезд, казалось, что и побеждать они будут в Азии безальтернативно. Но нет, в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов «Урава Ред Даймондс» по сумме двух поединков оказался сильнее «Аль-Хиляля».

«Урава Редс», так еще для краткости называют команду из Сайтамы один из сильнейших клубов японской Джей Лиги 1. Она пятикратный чемпион Японии, правда, основные успехи связаны с выступлением в 1970-1980-е годы. За 13 лет «Урава Редс» четырежды становились победителями японского первенства. Зато все международные значимые успехи случились уже в новом веке. Команда из Японии три раза выигрывала Азиатскую Лигу чемпионов. Клубный чемпионат мира единственная возможность для «Уравы Редс» что-то выиграть в текущем сезоне.

В Джей лиге 1 играют по системе «весна-осень», чемпионат уже окончен, и «Ред Даймондс» заняли четвертое место. Всего одного очка не хватило до третьего. Глобализация коснулась и Японии. Тренирует команду польский специалист Мацей Скоржа, в составе есть представители Дании, Норвегии, Швеции, Нидерландов. Именно легионеры организовали победный мяч в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против мексиканского «Леона». Задача-минимум выполнена и впереди очень грозный соперник. Перед вами результаты пяти последних поединков «Урава Ред Даймондс».

Клубный чемпионат мира. 15.12.2023, «Леон» — «Урава Ред Даймондс» — 0 : 1

— 0 : Лига чемпионов АФК. 06.12.2023, «Ханой» — «Урава Ред Даймондс» — 2 : 1

— «Урава Ред Даймондс» — : 1 Джей лига 1. 03.12.2023, «Консадоле Саппоро» — «Урава Ред Даймондс» — 0 : 2

— 0 : Лига чемпионов АФК. 29.11.2023, «Урава Ред Даймондс» — «Ухань Шаньвэнь» — 2 : 1

— «Ухань Шаньвэнь» — : 1 Джей лига 1. 25.11.2023, «Урава Ред Даймондс» — «Ависпа Фукуока» — 2 : 3

Факты и цифры

«Урава Ред Даймондс» 5 раз в своей истории становились чемпионом Японии, последний титул был завоеван в сезоне 2006 года

Команда три раза выигрывала Лигу чемпионов АФК: в 2007, 2017 и 2023 годах

Лучший бомбардир «Урава Ред Даймондс» нападающий Хосе Канте, на его счету 8 забитых мячей в чемпионате и 5 в Лиге чемпионов

Среди ассистентов лидером в чемпионате стал полузащитник Такехиро Секине — 3 голевых передачи

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Манчестер Сити

У команды Хосепа Гвардиолы кризис, так рассуждают многие после того как в пяти последних турах английской Премьер-лиги «горожане» выиграли всего один раз. Но и отставание от первого места, на которое после последнего тура вышел лондонский «Арсенал», всего пять очков. В прошлом сезоне отрыв «канониров» был еще больше, чем все закончилось, хорошо известно. Главное в АПЛ начнется после нового года, в январе-феврале, но пока можно потирать руки и следить за матчами каждого тура, где возможны сюрпризы и непредсказуемые результаты.

От всего этого «Манчестер Сити» сейчас отвлечется в Саудовской Аравии. Команде нужно привыкать к новым реалиям. Постоянные победы ко многому обязывают, в том числе и к поездкам посреди сезона на Клубный чемпионат мира. Сыграет команда на нем впервые, ведь никогда до нынешнего года «горожане» не становились сильнейшими в Европе. Сейчас идут дискуссии, насколько помешает эта поездка выступлению в Премьер-лиге. Но в декабре останется провести всего два поединка не с самыми сильными «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед», который обосновался на дне турнирной таблицы.

Так что все силы на завоевание еще одного трофея, которого так не хватает в коллекции «Манчестер Сити». Настроение, правда, не самое радужное. Да и какая может быть радуга, если ты спокойно ведешь на своем поле в матче против «Кристал Пэлас» с преимуществом в два мяча, а потом пропускаешь один и на пятой добавленной минуте другой. При этом соперник — пятнадцатая команда чемпионата. В общем, поездка в Саудовскую Аравию должна пойти на пользу во всех смыслах. Практически все прогнозируют победу в турнире англичанам. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Сити».

АПЛ. 16.12.2023, «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 13.12.2023, «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» — 2 : 3

— 2 : АПЛ. 10.12.2023, «Лутон» — «Манчестер Сити» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 06.12.2023, «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1 : 0

— «Манчестер Сити» — : 0 АПЛ. 03.12.2023, «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 3 : 3

Факты и цифры

На счету «Манчестер Сити» не так много международных достижений, кроме победы в Лиге Чемпионов и в Суперкубке Европы, есть успех в Кубке кубков 1970 года

Чемпионом Англии команда становилась 9 раз, обладателем Кубка страны 7 раз

Лучший бомбардир команды во всех турнирах норвежский нападающий Эрлинг Холанд, на его счету 19 забитых мячей

Лучшие ассистенты Хулиан Альварес и Филип Фоден, на счету обоих по 7 результативных передач

Коэффициенты букмекеров на матч Урава Ред Даймондс — Манчестер Сити

Команды никогда не играли друг с другом, да и, вообще, матчи английских и японских команд явление крайне редкое. Можно разве что вспомнить полуфинал Клубного чемпионата мира 2007 года, когда встречались «Манчестер Юнайтед» и «Гамба Осака», тогда англичане выиграли со счетом 5 : 3. Теперь другая команда из Манчестера продолжит эту историю. Любой соперник, выступающий против европейской команды, стремиться прыгнуть выше головы. Попытается это сделать и японская команда, однако силы крайне неравны. Даже если Гвардиола выпустит второй состав, то победа должна оставаться за «горожанами». Японские команды это, прежде всего, скорость, но они быстро теряются, если пропустят один-два мяча. Примерно такой сценарий нас ожидает в предстоящем матче. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Урава Ред Даймондс» — 15,02

Ничья в основное время — 8,21

Победа «Манчестер Сити» — 1,17

«Экзамен для меня всегда праздник, профессор», так говорил один из героев комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Так вот пусть для «Уравы Редс» этот матч станет праздником, ведь редко выпадает шанс сыграть с сильнейшим клубом Европы. Да и экзаменатор наверняка не будет очень строгим и позволит японской команде забить в свои ворота. Редко приходится смотреть матчи, где исход заранее предопределен. Во вторник будет такой случай.

Где смотреть матч Урава Ред Даймондс — Манчестер Сити

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