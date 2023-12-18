Пеп о 2:2 с «Пэлас»: «Если бы не пенальти, игра бы закончилась. 10 игроков в штрафной – это сложно, надо лучше контролировать движения»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Бернарду Силва Жан-Филипп Матета Филип Фоден Футбол

Пеп Гвардиола высказался после ничьей с «Кристал Пэлас»

Матч 17-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за фол Филипа Фодена на Жане-Филиппе Матета.

«У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше... 10 игроков «Пэлас» в 18-ярдовой (ярд – 0.9144 метра – Sports.ru) штрафной – это трудно! Они не хотели выходить, и на последних минутах, при счете 2:1, они совершили пару действий. Они все время в движении, и мы должны лучше их контролировать!

Если бы не пенальти, матч был бы окончен. Если бы Фил [Фоден] или Бернарду [Силва] удержали мяч, игра была бы окончена. В конце концов, они на уровне. Атака «Кристал Пэлас» и их физическая форма всегда были очень и очень хороши», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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7 комментариев
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начал ныть и сразу Копенгаген получил на жеребьёвке. Что бы сильно не растраивался
+13
-3
+10
Ответ Evgeny Trifonov
начал ныть и сразу Копенгаген получил на жеребьёвке. Что бы сильно не растраивался
Потом будет говорить "Но ведь Копенгаген вышел из группы с Баварией и МЮ!"
+6
-1
+5
Ответ CyberUnited
Потом будет говорить "Но ведь Копенгаген вышел из группы с Баварией и МЮ!"
🤣🤣🤣
Баварию и Мадрид они могуть получить чуть позже
+3
-1
+2
если бы не Шейхи тебя бы в Сити не было
+6
-5
+1
Справедливости ради, не создал там Сити достаточно моментов для победы и голы были забиты на грани, что пришлось подключать ВАР.
В первом случае какие-то миллиметров спасли от оффсайда, во-втором тоже дискуссионный момент.
Другой вопрос, что уже при счёте 2-0 потеряли очки с мёртвым КП, который по игре ничего из себя не представлял.
Не знаю, пока очень плохо смотрится Сити.
Очень плох по движению, игроки были статичны, и в конце игры вместо того, чтобы покатать в пас мяч, игроки стали бегать сами с мячом, что приводило к потере мяча.
Фоден так успел и потерять мяч, и привезти пенальти.
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Надо уметь признать ничью
+1
-1
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Ответ Arima Baki
если бы не Шейхи тебя бы в Сити не было
Если бы не шейхи МС и в лч не было
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