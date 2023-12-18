Пеп о 2:2 с «Пэлас»: «Если бы не пенальти, игра бы закончилась. 10 игроков в штрафной – это сложно, надо лучше контролировать движения»

высказался после ничьей с «Кристал Пэлас»

Матч 17-го тура завершился со счетом 2:2. «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за фол на Жане-Филиппе Матета.

«У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше... 10 игроков «Пэлас» в 18-ярдовой (ярд – 0.9144 метра – Sports.ru) штрафной – это трудно! Они не хотели выходить, и на последних минутах, при счете 2:1, они совершили пару действий. Они все время в движении, и мы должны лучше их контролировать!

Если бы не пенальти, матч был бы окончен. Если бы Фил [Фоден] или [Силва] удержали мяч, игра была бы окончена. В конце концов, они на уровне. Атака «Кристал Пэлас» и их физическая форма всегда были очень и очень хороши», – сказал главный тренер « ».

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