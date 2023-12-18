Пеп о 2:2 с «Пэлас»: «Если бы не пенальти, игра бы закончилась. 10 игроков в штрафной – это сложно, надо лучше контролировать движения»
Пеп Гвардиола высказался после ничьей с «Кристал Пэлас»
Матч 17-го тура АПЛ завершился со счетом 2:2. «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за фол Филипа Фодена на Жане-Филиппе Матета.
«У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше... 10 игроков «Пэлас» в 18-ярдовой (ярд – 0.9144 метра – Sports.ru) штрафной – это трудно! Они не хотели выходить, и на последних минутах, при счете 2:1, они совершили пару действий. Они все время в движении, и мы должны лучше их контролировать!
Если бы не пенальти, матч был бы окончен. Если бы Фил [Фоден] или Бернарду [Силва] удержали мяч, игра была бы окончена. В конце концов, они на уровне. Атака «Кристал Пэлас» и их физическая форма всегда были очень и очень хороши», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Баварию и Мадрид они могуть получить чуть позже
В первом случае какие-то миллиметров спасли от оффсайда, во-втором тоже дискуссионный момент.
Другой вопрос, что уже при счёте 2-0 потеряли очки с мёртвым КП, который по игре ничего из себя не представлял.
Не знаю, пока очень плохо смотрится Сити.
Очень плох по движению, игроки были статичны, и в конце игры вместо того, чтобы покатать в пас мяч, игроки стали бегать сами с мячом, что приводило к потере мяча.
Фоден так успел и потерять мяч, и привезти пенальти.