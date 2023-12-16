«Ман Сити» не побеждает дома в АПЛ 3 матча подряд – впервые с 2016-го. Тогда команда Гвардиолы стала 3-й

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» не побеждает дома в АПЛ три матча подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Ранее «горожане» поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

«Манчестер Сити» впервые с осени 2016 года выдал серию из трех матчей без побед в домашних матчах АПЛ – тогда команда, проводившая первый сезон под руководством Гвардиолы, сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), «Саутгемптоном» (1:1) и «Мидлсбро» (1:1). По итогам того розыгрыша АПЛ клуб занял третье место. 

В данный момент «Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лысый шарлатан теперь просто лысый
+25
-1
+24
Ответ Артем Дорохин
Оборона дно, что тут скажешь, пропускают очень много.
Оборона у Сити самая дорогая в мире
+11
-1
+10
Ответ oka79410
что с ними? неужели сказалось отсутствие де брюйне?
После требла у всех всегда спад, не бывает исключения почти)
+9
-1
+8
Этот сезон напоминает первый сезон Гвардиолы в Англии. Сначала всё пошло гладко. 5 побед подряд. Потом что-то пошло не так. Надеюсь этот раз не получим от Эвертона 4.
+8
-2
+6
Ответ Knife707
Лысый шарлатан теперь просто лысый
Другой лысый принёс в Манчестер чёрную дыру
+6
0
+6
Ответ oka79410
что с ними? неужели сказалось отсутствие де брюйне?
Де Брюйне не причем, я думаю. Игра есть, моменты есть, голы есть, а вот не выиграть ведя 2:0 за 25 минут до конца… это наверняка в головах(мотивация, настрой, отношение не 100% к сопернику и тд)
+6
-1
+5
Когда я писал, что Гвардиол даже в Бундеслиге днище, помимо того, что его на ЧМ в соло унизил Месси, мне тут доказывали, что он редкий бистяра. Ну вот)
+10
-5
+5
Мы все надеемся что и в этом сезоне будет не выше 3 места
+8
-3
+5
Мастер класс от Ходжсона
2 удара в створ Сити-2 гола
+6
-2
+4
Два два, три три, четыре четыре, накупили не путевых защитников вот и результат. В среднем два пропускают за игру.
+4
0
+4
Ответ oka79410
что с ними? неужели сказалось отсутствие де брюйне?
Сказывается отсутствие и Гюндогана. У Сити просто нет центра поля. Там играет Льюс который ЦЗ и Бернарду всегда на центр перемещался. Данный момент Бернарду не может перемещаться на центр потому что га крае атаки и так не кому играть. Так что у Пепа проблемы дофига
+4
-1
+3
Оборона дно, что тут скажешь, пропускают очень много.
+1
0
+1
Ответ Сити 777
Оборона у Сити самая дорогая в мире
А играть не умеют.
+1
0
+1
тогда соперники были более слабее. Думаю Сити не выпадет из гонки, до послелних 2-3 турах
+1
0
+1
Пепу надо было не Гвардиола за 90 млн покупать а Райса за 110 млн, сейчас бы всех выносили просто ...
+1
0
+1
Ответ Gunner_14
Гвардиола — лучший тренер в истории футбола. После всего лишь одного поражения в 6-ти матчах АПЛ таковым быть он не перестает
Лучший в истории с 1 лч за 12 лет🤡
+1
-1
0
Ответ Товарищ Наркотик
Ливеру надо обыгрывать 7Хага и уходить в отрыв
Обязаны обыгрывать. Будет очень неприятно потерять очки с таким МЮ
+1
-1
0
Ответ QWertY
Когда я писал, что Гвардиол даже в Бундеслиге днище, помимо того, что его на ЧМ в соло унизил Месси, мне тут доказывали, что он редкий бистяра. Ну вот)
Его в сити взяли из-за фамилии))
0
0
0
Ответ Геннадий Чеботарев
на сколько же он переоцененный тренер.
Комментарий удален модератором
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Гвардиола — лучший тренер в истории футбола. После всего лишь одного поражения в 6-ти матчах АПЛ таковым быть он не перестает
+2
-2
0
Ответ Gunner_14
Гвардиола — лучший тренер в истории футбола. После всего лишь одного поражения в 6-ти матчах АПЛ таковым быть он не перестает
Анчелотти — ну да, ну да, пошел я нахер)
Он выиграл больше, чем Пеп, потратив раз в 100 меньше. А возглавлять самую топовую команду в лиге и не брать ЛЧ — как по мне, провал полнейший. Что с Баварией, что с Сити.
+1
-1
0
Ответ se_queda
После требла у всех всегда спад, не бывает исключения почти)
У Реала не было три ЛЧ подряд выиграл.
0
0
0
Ответ oka79410
что с ними? неужели сказалось отсутствие де брюйне?
После прошлого насыщенного сезона
Явно у игроков мотивации чуть меньше,ну и усталость,травмы сказываются
+2
-2
0
До зоны вылета еще далеко
0
0
0
на сколько же он переоцененный тренер.
+2
-2
0
Срочно дайте ещё миллиард Пепу, конечно не важно кто у него играет ведь у него свой стиль и система, просто чтобы были...
+4
-4
0
Словно пыльным мешком по лысой голове.
+3
-3
0
Ливеру надо обыгрывать 7Хага и уходить в отрыв
+3
-3
0
что с ними? неужели сказалось отсутствие де брюйне?
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий