«Ман Сити» не побеждает дома в АПЛ 3 матча подряд – впервые с 2016-го. Тогда команда Гвардиолы стала 3-й

«Манчестер Сити» не побеждает дома в АПЛ три матча подряд.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Ранее «горожане» поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

« » впервые с осени 2016 года выдал серию из трех матчей без побед в домашних матчах АПЛ – тогда команда, проводившая первый сезон под руководством Гвардиолы, сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), «Саутгемптоном» (1:1) и «Мидлсбро» (1:1). По итогам того розыгрыша АПЛ клуб занял третье место.

В данный момент «Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице , набрав 34 очка.

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