«Ман Сити» не побеждает дома в АПЛ 3 матча подряд – впервые с 2016-го. Тогда команда Гвардиолы стала 3-й
«Манчестер Сити» не побеждает дома в АПЛ три матча подряд.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Ранее «горожане» поделили очки с «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).
«Манчестер Сити» впервые с осени 2016 года выдал серию из трех матчей без побед в домашних матчах АПЛ – тогда команда, проводившая первый сезон под руководством Гвардиолы, сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), «Саутгемптоном» (1:1) и «Мидлсбро» (1:1). По итогам того розыгрыша АПЛ клуб занял третье место.
В данный момент «Сити» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.
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2 удара в створ Сити-2 гола
Он выиграл больше, чем Пеп, потратив раз в 100 меньше. А возглавлять самую топовую команду в лиге и не брать ЛЧ — как по мне, провал полнейший. Что с Баварией, что с Сити.
Явно у игроков мотивации чуть меньше,ну и усталость,травмы сказываются