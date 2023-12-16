Гвардиола после 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» создавал больше, почти не допускал моментов у своих ворот, но не смог выиграть – так было с «Тоттенхэмом», с «Ливерпулем»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».
Игра 17-го тура АПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2. В ходе встречи «горожане» вели в два мяча.
«Мы потеряли два очка из-за своих решений. Мы провели хорошую игру, все детали были хороши, мы не допускали моментов у своих ворот, хорошо защищались там, где соперники сильны, играли терпеливо, потому что у них было 10 игроков за линией мяча, а противостоять этому непросто.
Мы создавали больше, почти не допускали моментов у своих ворот, но не смогли выиграть матчи. Так было против «Тоттенхэма», против «Ливерпуля». Сегодня мы не смогли взять очки. Мы не можем делать что-то еще», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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КП в принципе ничего в ответ не предлагал, но Сити и здесь умудрился потерять очки.
И это в то время, когда Ливерпуль и Арсенал, наоборот, в концовках забивают нужные голы, набирая очки.
Наверное, они и разыграют титул.
С другой стороны в Англии очень серьезно решают матчи Boxing Day