Гвардиола после 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» создавал больше, почти не допускал моментов у своих ворот, но не смог выиграть – так было с «Тоттенхэмом», с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Игра 17-го тура АПЛ закончилась ничьей со счетом 2:2. В ходе встречи «горожане» вели в два мяча. 

«Мы потеряли два очка из-за своих решений. Мы провели хорошую игру, все детали были хороши, мы не допускали моментов у своих ворот, хорошо защищались там, где соперники сильны, играли терпеливо, потому что у них было 10 игроков за линией мяча, а противостоять этому непросто.

Мы создавали больше, почти не допускали моментов у своих ворот, но не смогли выиграть матчи. Так было против «Тоттенхэма», против «Ливерпуля». Сегодня мы не смогли взять очки. Мы не можем делать что-то еще», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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21 комментарий
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от души рад за дедушку Роя, они и Мю вынесли
+28
0
+28
Ответ Muni Klar
от души рад за дедушку Роя, они и Мю вынесли
Да кто только не выносит ко 7хага)
+17
-3
+14
заметил, они постоянно дома тяжело играют с КП
+13
-3
+10
Смелости не хватило упомянуть что за КП играл не основной вратарь
+12
-5
+7
Ответ Дядя ТУРА
заметил, они постоянно дома тяжело играют с КП
Проблема в том, что сегодня Сити не играл тяжело с КП.
КП в принципе ничего в ответ не предлагал, но Сити и здесь умудрился потерять очки.
И это в то время, когда Ливерпуль и Арсенал, наоборот, в концовках забивают нужные голы, набирая очки.
Наверное, они и разыграют титул.
+7
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+5
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+4
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+4
за очко с ттх скажи спасибо Сону
+2
-1
+1
Истинная сила "подносчика бутс Баджо" ?
+2
-1
+1
Ответ Muni Klar
от души рад за дедушку Роя, они и Мю вынесли
МЮ может они и вынесли, но не Сити. Горожане практически не дали дышать им весь матч, кроме двух моментов
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Что-то от былой уверенности …
С другой стороны в Англии очень серьезно решают матчи Boxing Day
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Ответ Muni Klar
от души рад за дедушку Роя, они и Мю вынесли
проиграли только машине Клоппа
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Ответ Самый адовый Крикун
https://beers.su/files/originals/brewlok-lysyj-sharlatan.jpeg
Хоть мне их пивас и не заходит, но пивоварня знаковая, этикетка топ!
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