Гвардиола после 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» создавал больше, почти не допускал моментов у своих ворот, но не смог выиграть – так было с «Тоттенхэмом», с «Ливерпулем»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас».

Игра 17-го тура закончилась ничьей со счетом 2:2. В ходе встречи «горожане» вели в два мяча.

«Мы потеряли два очка из-за своих решений. Мы провели хорошую игру, все детали были хороши, мы не допускали моментов у своих ворот, хорошо защищались там, где соперники сильны, играли терпеливо, потому что у них было 10 игроков за линией мяча, а противостоять этому непросто.

Мы создавали больше, почти не допускали моментов у своих ворот, но не смогли выиграть матчи. Так было против «Тоттенхэма», против «Ливерпуля». Сегодня мы не смогли взять очки. Мы не можем делать что-то еще», – сказал главный тренер « ».

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