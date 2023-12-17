Гвардиола о 2:2 с «Пэлас»: «Это не невезение, «Сити» не заслужил победу. Мы отдали два очка»

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не заслужил победу над «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» вел со счетом 2:0 до 76-й минуты, но игра 17-го тура завершилась со счетом 2:2. В текущем розыгрыше АПЛ команда потеряла 9 очков, пропустив после 80-й минуте.

«Нужно быть терпеливыми, не допускать переходы и не пропускать так. Мы 7-8 лет делали это в матчах такого типа. Но, конечно, в первом случае они бегут и забивают, а потом мы дарим им пенальти на последней минуте. В штрафной нужно играть осторожно, а мы этого не сделали. Мы не заслужили победу.

Это не невезение, все заслуженно. Мы отдали два очка. Когда ты даришь такой пенальти, то, значит, заслуживаешь этого. Посмотрите на моменты, которые мы создали и допустили. Ситуации по ходу этого сезона довольно похожие – кроме матча с «Челси». Нам не удается решать исход матчей. Такое вот ощущение», – сказал тренер « ».

Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?

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