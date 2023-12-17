Гвардиола о 2:2 с «Пэлас»: «Это не невезение, «Сити» не заслужил победу. Мы отдали два очка»
Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не заслужил победу над «Кристал Пэлас».
«Манчестер Сити» вел со счетом 2:0 до 76-й минуты, но игра 17-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2. В текущем розыгрыше АПЛ команда потеряла 9 очков, пропустив после 80-й минуте.
«Нужно быть терпеливыми, не допускать переходы и не пропускать так. Мы 7-8 лет делали это в матчах такого типа. Но, конечно, в первом случае они бегут и забивают, а потом мы дарим им пенальти на последней минуте. В штрафной нужно играть осторожно, а мы этого не сделали. Мы не заслужили победу.
Это не невезение, все заслуженно. Мы отдали два очка. Когда ты даришь такой пенальти, то, значит, заслуживаешь этого. Посмотрите на моменты, которые мы создали и допустили. Ситуации по ходу этого сезона довольно похожие – кроме матча с «Челси». Нам не удается решать исход матчей. Такое вот ощущение», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?
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просто слили выигранные матчи (в этом случае уж точно)
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1.случайность
2. тенденция
3. закономерность
в финале ЛЧ концовку Сити знатно провалил, но свезло с промахами Лукаку и Лаутаро.
С крепкимм командами трещат в последние 20 минут знатно.
Первое поражение от волков получили голом под конец, от канониров получили под конец и дальше по списку.
Физическое состояние тяжелое + в центре поля дисбаланс. Не могут контролировать соперника.