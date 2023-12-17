Гвардиола о 2:2 с «Пэлас»: «Это не невезение, «Сити» не заслужил победу. Мы отдали два очка»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» не заслужил победу над «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» вел со счетом 2:0 до 76-й минуты, но игра 17-го тура АПЛ завершилась со счетом 2:2. В текущем розыгрыше АПЛ команда потеряла 9 очков, пропустив после 80-й минуте.

«Нужно быть терпеливыми, не допускать переходы и не пропускать так. Мы 7-8 лет делали это в матчах такого типа. Но, конечно, в первом случае они бегут и забивают, а потом мы дарим им пенальти на последней минуте. В штрафной нужно играть осторожно, а мы этого не сделали. Мы не заслужили победу.

Это не невезение, все заслуженно. Мы отдали два очка. Когда ты даришь такой пенальти, то, значит, заслуживаешь этого. Посмотрите на моменты, которые мы создали и допустили. Ситуации по ходу этого сезона довольно похожие – кроме матча с «Челси». Нам не удается решать исход матчей. Такое вот ощущение», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?

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29 комментариев
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Крутые слова. Концентрация команды конечно оставляет желать лучшего. Что не контратака, то гол
+16
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+16
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Как говорится; не смотрел, но накину.
+18
-2
+16
так и есть, всё заслуженно, сами расслабились 🤷‍♂️ думаю Гвардиола летом начнёт перекраивать состав, эти уже слишком зажрались от побед, не хватает концентрации на весь матч. Ждём массовую закупку и распродажу
+10
-1
+9
тупость с пенальти, который привез Фодден, на последних минутах, сравнима с тупостью КК Рэшфорда в Копенгагене.
просто слили выигранные матчи (в этом случае уж точно)
+5
0
+5
А ведь писали тут что после неудачи с Астон Виллой у МС дела пойдут в гору в АПЛ, мол календарь легче по сравнению с лидерами таблицы. Если не ошибаюсь никто столько крови не попил в АПЛ у Пепа как Кристал Пэлас
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Пеп вполне взвешенно и адекватно оценивает ситуацию, респект. Клопп бы сейчас ныл как обычно про судью и сетовал на календарь.😃
Там Хави ноет, каждую игру должны побеждать в 3 мяча
+2
-1
+1
Ответ А.В. Бубнов
О, классика, нечем ответить, давайка к типа "грамматике" придерёмся) На клаву посмотри, а потом в своё зеркало)
А к чему еще придраться в твоем сообщении? Пришлось в твоем стиле отвечать
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Ответ LeroySaneMCITY
Я твоими левыми пробелами тоже
О, классика, нечем ответить, давайка к типа "грамматике" придерёмся)
На клаву посмотри, а потом в своё зеркало)
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Ответ А.В. Бубнов
Ист ерикой твоей доволен в полной мере)
Я твоими левыми пробелами тоже
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Ответ LeroySaneMCITY
115 правил, 115 правил, бебебе, все это сводится к ничему, пока не подтвердили. Меня так не зовут. А также, Лерой Санэ оставьте, пожалуйста, скорее Хозяина Ливерпуля и Красного недоманчестера
Ист ерикой твоей доволен в полной мере)
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Ответ dorff_nk
А ведь писали тут что после неудачи с Астон Виллой у МС дела пойдут в гору в АПЛ, мол календарь легче по сравнению с лидерами таблицы. Если не ошибаюсь никто столько крови не попил в АПЛ у Пепа как Кристал Пэлас
Вулвс
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Ответ dorff_nk
А ведь писали тут что после неудачи с Астон Виллой у МС дела пойдут в гору в АПЛ, мол календарь легче по сравнению с лидерами таблицы. Если не ошибаюсь никто столько крови не попил в АПЛ у Пепа как Кристал Пэлас
Тоттенхэм еще
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Ответ Любезный Коссутий
тупость с пенальти, который привез Фодден, на последних минутах, сравнима с тупостью КК Рэшфорда в Копенгагене. просто слили выигранные матчи (в этом случае уж точно)
в математическую формулу это никак не вписается под грифом " тупость"
1.случайность
2. тенденция
3. закономерность

в финале ЛЧ концовку Сити знатно провалил, но свезло с промахами Лукаку и Лаутаро.
С крепкимм командами трещат в последние 20 минут знатно.
Первое поражение от волков получили голом под конец, от канониров получили под конец и дальше по списку.
Физическое состояние тяжелое + в центре поля дисбаланс. Не могут контролировать соперника.
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Как говорится; не смотрел, но накину.
Тут многие следуют такой логике.
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Ну и где все те которые говорили Сити без Родри не умеет играть, Родризависимость. Ну че получили ?
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И Челси потроллил и уважение сопернику высказал
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учись Хави.
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На моей памяти столько ошибок в селекции от пепа не было
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