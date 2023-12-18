У Браима впервые в карьере результативная серия из 3 матчей в чемпионате

Теги Реал Мадрид Ла Лига Браим Диас Футбол

Браим Диас забил гол в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1).

У хавбека «Реала» впервые в карьере результативная серия из 3 игр в национальном чемпионате.

Ранее 24-летний испанец сделал голевую передачу в игре с «Бетисом» (1:1) и забил победный мяч во встрече с «Гранадой» (2:0).

Всего Браим провел в лигах 123 матча, он также выступал за «Милан» и «Манчестер Сити». Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Супергол вчера забил. Если бы такой забил дед из Майами, на главной было бы уже 8 статей и 25 видосов.
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В шикарной форме сейчас пребывает. Вчера был одним из лучших на поле, ну и дриблинг его эффективен и эстетичен)
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За то время, что получает Браим он себя реализует просто на максимальном уровне. И радует, что он не чурается в обороне отрабатывать, очень приятное впечатление оставляет о себе
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Очень рад за Браима буду надеяться что его ждут ещё сезоны в Реале .
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Ответ Сикарио
Супергол вчера забил. Если бы такой забил дед из Майами, на главной было бы уже 8 статей и 25 видосов.
фактос)
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