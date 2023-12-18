У Браима впервые в карьере результативная серия из 3 матчей в чемпионате

забил гол в матче с «Вильярреалом» (4:1).

У хавбека « » впервые в карьере результативная серия из 3 игр в национальном чемпионате.

Ранее 24-летний испанец сделал голевую передачу в игре с «Бетисом» (1:1) и забил победный мяч во встрече с «Гранадой» (2:0).

Всего Браим провел в лигах 123 матча, он также выступал за «Милан» и «Манчестер Сити». Подробнее его статистика – здесь.

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